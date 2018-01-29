На європейську експансію Infarm вдалося залучити $25 млн.
Дивися повний текст Infarm відкриє 1000 вертикальних ферм у Європі до кінця 2019 року.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 09:57
Infarm відкриє 1000 вертикальних ферм у Європі до кінця...
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Дивися повний текст Infarm відкриє 1000 вертикальних ферм у Європі до кінця 2019 року.
Додано: Нед 11 лют, 2018 09:57
Сколько ж у них стоит пучок укропа, если вот так его выращивать имеет смысл?
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