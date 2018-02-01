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У Китаї поліція затримала
понад 30 підозрюваних за...

У Китаї поліція затримала понад 30 підозрюваних за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 10:00

У Китаї поліція затримала понад 30 підозрюваних за...

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Комп'ютерна система, вбудована в смарт-окуляри, здатна ідентифікувати обличчя, знаходячи їх у базі даних оголошених у розшук серед 10 000 фотографій за 100 мілісекунд.

Дивися повний текст У Китаї поліція затримала понад 30 підозрюваних за допомогою розумних окулярів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 10:00

Так от чому різного роду Національні корпуси, добровольці і гопники у балаклавах ходять!
max_us_ua
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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