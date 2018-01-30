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Бельгійська компанія має
намір побудувати сонячну...

Бельгійська компанія має намір побудувати сонячну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 10:16

Бельгійська компанія має намір побудувати сонячну...

Пропонуємо до обговорення:
За її даними, проект планується реалізувати протягом двох років.

Дивися повний текст Бельгійська компанія має намір побудувати сонячну електростанцію в Житомирській області.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 10:16

Свято щедрости із "зеленими тарифами" триває. Дайош "сонячні електростанції" для буржуазії всіх країн (Канади, Кореї, Китаю, нарешті Бельгії!) у кожний двір кожного села неміряно багатих українських платників податків!
verano_porteno
 
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