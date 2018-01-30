За її даними, проект планується реалізувати протягом двох років.
Дивися повний текст Бельгійська компанія має намір побудувати сонячну електростанцію в Житомирській області.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 10:16
Бельгійська компанія має намір побудувати сонячну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бельгійська компанія має намір побудувати сонячну електростанцію в Житомирській області.
Додано: Нед 11 лют, 2018 10:16
Свято щедрости із "зеленими тарифами" триває. Дайош "сонячні електростанції" для буржуазії всіх країн (Канади, Кореї, Китаю, нарешті Бельгії!) у кожний двір кожного села неміряно багатих українських платників податків!
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