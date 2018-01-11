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У КМДА озвучили значну
суму, яку витратять на...

У КМДА озвучили значну суму, яку витратять на...
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 10:56

У КМДА озвучили значну суму, яку витратять на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв'ю Delo.ua.

Дивися повний текст У КМДА озвучили значну суму, яку витратять на модернізацію тепломереж Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 10:56

1 за десять рокiв це мало. Лучше потратить на утеплення будикiв та лiчильнiки
ionroh2018
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 12:12

Планы КГГА : ничего не менять, распиливать деньги ближайшие 10 лет. :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 13:22

Когда стоки от мусора почистят, бычков, кульков. Нас в следующий ливень затопит. Дядя Кличко, хуже мэра чем ты в Киеве еще небыло.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 14:24

“Мы разрабатываем 10-летнюю программу модернизации теплового хозяйства, которая будет включать технико-экономическое обоснование для привлечения внешнего финансирования. По предварительным оценкам, чтобы достичь удовлетворительного технического состояния теплового блока, необходимо около $1 млрд на 10 лет”, – сказал Пантелеев.
...
Задача этого года – заложить фундамент, разработать программу модернизации сетей.

Главное - освоить средства на программу (модернизации сетей), а остальное вторично и неинтересно - будет внешнее финансирование, будет и модернизация, не будет его, значит и модернизации не будет. Зато можно рапортовать:
Мы разработали программу модернизации сетей!
yanyura
 
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