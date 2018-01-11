Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв'ю Delo.ua.
Дивися повний текст У КМДА озвучили значну суму, яку витратять на модернізацію тепломереж Києва.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лют, 2018 10:56
У КМДА озвучили значну суму, яку витратять на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА озвучили значну суму, яку витратять на модернізацію тепломереж Києва.
Додано: Нед 11 лют, 2018 10:56
1 за десять рокiв це мало. Лучше потратить на утеплення будикiв та лiчильнiки
Додано: Нед 11 лют, 2018 12:12
Планы КГГА : ничего не менять, распиливать деньги ближайшие 10 лет.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 11 лют, 2018 13:22
Когда стоки от мусора почистят, бычков, кульков. Нас в следующий ливень затопит. Дядя Кличко, хуже мэра чем ты в Киеве еще небыло.
Додано: Нед 11 лют, 2018 14:24
Главное - освоить средства на программу (модернизации сетей), а остальное вторично и неинтересно - будет внешнее финансирование, будет и модернизация, не будет его, значит и модернизации не будет. Зато можно рапортовать:
Мы разработали программу модернизации сетей!
реклама
|