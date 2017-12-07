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Для переходу на 100% чисту
енергію немає жодних перешкод...

Для переходу на 100% чисту енергію немає жодних перешкод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 11:09

Для переходу на 100% чисту енергію немає жодних перешкод...

Пропонуємо до обговорення:
Провівши комп'ютерну симуляцію, міжнародна група вчених дійшла висновку, що повний перехід на відновлювані джерела енергії до 2050 року не тільки можливий, але і не несе ризиків перебоїв з електрикою і дозволить знизити вартість одиниці енергії.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 11:09

Брехня.цей вчений брешет.його разгромили вченi енергетики. Максимум 30 40% от электричества може дати вiтер та сонце. А электричество це тiлько 18% всьей энергетики
ionroh2018
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