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Для переходу на 100% чисту енергію немає жодних перешкод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лют, 2018 11:09
Пропонуємо до обговорення:
Провівши комп'ютерну симуляцію, міжнародна група вчених дійшла висновку, що повний перехід на відновлювані джерела енергії до 2050 року не тільки можливий, але і не несе ризиків перебоїв з електрикою і дозволить знизити вартість одиниці енергії.
Дивися повний текст Для переходу на 100% чисту енергію немає жодних перешкод - вчені
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Додано: Нед 11 лют, 2018 11:09
Брехня.цей вчений брешет.його разгромили вченi енергетики. Максимум 30 40% от электричества може дати вiтер та сонце. А электричество це тiлько 18% всьей энергетики
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ionroh2018
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