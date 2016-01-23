Українці, які проживають у великих містах, віддають за квартиру майже все зароблене – 80% від зарплати.
Дивися повний текст Всю зарплату на житло: оренда квартир в Україні виявилася найдорожчою в світі.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 13:02
Всю зарплату на житло: оренда квартир в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Всю зарплату на житло: оренда квартир в Україні виявилася найдорожчою в світі.
Додано: Нед 11 лют, 2018 13:44
Re: Всю зарплату на житло: оренда квартир в Україні...
Чей-то я не понял - у нас аренда самая дорогая или зарплаты самые высокие?
Додано: Нед 11 лют, 2018 13:55
Re: Всю зарплату на житло: оренда квартир в Україні...
Бред какой-то. Почему-то все перебираются в города по-крупнее, снимать жилье и работать
Додано: Нед 11 лют, 2018 14:06
Столичное жилье в Европпе дешевле Киева можно снять только в Молдове...
Скороее всего Зп копеечные раз 80% от зарплаты уходит.
Статья игра слов и громкий заголовок.
Додано: Нед 11 лют, 2018 14:18
Нужно призвать дух министра Ревы:
- Украинцы так много тратят на аренду (половину зарплаты, в отличие от европейцев)потому что живут в дворцах, а европейцы живут в жалких лачугах.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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