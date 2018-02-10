Всю зарплату на житло: оренда квартир в Україні...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лют, 2018 03:09
"оренда квартир в Україні виявилася найдорожчою в світі" - ложь. Просто зарплаты украинцев одни из самых маленьких в Мире + чудовищная коррупция и зарегулированность - всё мешает рынку жилья. Папуасия обыкновенная
Додано: Пон 12 лют, 2018 08:50
dobrotenko15
Чому в нас низька середня зарплатня:
- в Україні офіційно працює лише половина працездатного населення
- 1.7 млн ФОП рахують по мінімальній зарплатні (а це 10% від офіційно працюючих)
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:18
Яка частка винаймачів віддає за оренду більше 80% справді заробленого? Впевнений, відсотки. Можливо, це молоді спеціалісти або студенти. Решта занижує доходи. І якщо у Львові попит айтішників підняв ціни, значить їх частка на ринку праці досить велика. Вони також віддають 4/5 прибутків за житло? І контрстом - 2 історії: Едуардо і Олени Люксимбурзької. Стаття ні про що.
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