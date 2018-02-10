Кабінет міністрів визначив основні цілі.
Дивися повний текст Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 13:18
Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України.
Додано: Нед 11 лют, 2018 13:23
Например развитие промышленности. За счет чего? Восстановление экономических связей и снижение ключевой ставки, или что? Поддержка малого бизнеса за счет чего? Вывод из тени, или сужение поля единого налога? Инвест привлекательность - завершить войну, или что?
Додано: Нед 11 лют, 2018 13:42
Рецепт экономического прорыва оказался набором пожеланий в самых общих чертах. Откровенно слабенькая работа.
Вывод: чинить нужно все. Но не возможно поймать и двух зайцев, а тут, как осминог хватаются за все сразу и в итоге не делается ничего.
имхо
Додано: Нед 11 лют, 2018 14:10
2019-й - год выборов. Т.ч. набор таких рецептов будет только увеличиваться.
Как точно и ёмко звучит в песне из фильма "День выборов":
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