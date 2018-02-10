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Гройсман знайшов рецепт
економічного прориву для України

Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 13:18

Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів визначив основні цілі.

Дивися повний текст Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України.
R2
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За все хорошее против всего плохого.
nik1
 
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10 лучших тостов от г-мэна :-)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 13:23

Например развитие промышленности. За счет чего? Восстановление экономических связей и снижение ключевой ставки, или что? Поддержка малого бизнеса за счет чего? Вывод из тени, или сужение поля единого налога? Инвест привлекательность - завершить войну, или что?
nik1
 
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Рецепт экономического прорыва оказался набором пожеланий в самых общих чертах. Откровенно слабенькая работа.
Вывод: чинить нужно все. Но не возможно поймать и двух зайцев, а тут, как осминог хватаются за все сразу и в итоге не делается ничего.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 14:10

2019-й - год выборов. Т.ч. набор таких рецептов будет только увеличиваться.

Как точно и ёмко звучит в песне из фильма "День выборов":
Выборы, выборы,
Кандидаты - ...
yanyura
 
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