RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман знайшов рецепт
економічного прориву для України

Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:08

вопрволпрвлгрвпглрвклповрполвнркпловкнпролвкпнвокпнвокпнвкон

А эти 4 года чем занимались?
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 08.10.15
Подякував: 379 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:16

Ниче не долго фантазеру песни петь осталось...
Джон
 
Повідомлень: 173
З нами з: 16.03.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:33

Дежавю )) - "Президент Украины вновь пообещал стране экономические реформы. Президент Украины Янукович заявил, что экономические реформы в 2011 году не дали результатов, и поручил ускорить их проведение в году нынешнем."
Moimir
 
Повідомлень: 284
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:44

Хотел что то написать, нл не буду. Результаты реформ мы и так видим каждый день.
Иешуа Ганоцри
 
Повідомлень: 365
З нами з: 19.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:35

  Moimir написав:Исключительно фискальный тип приоритетов..


С языка сняли. Каждый пункт содержит подтекст, который начинается со слова ДАЙ
max_us_ua
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 17.11.08
Подякував: 382 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:49

Я аж прослезился, отец родной, спаситель. Вот есть же умные люди. Я уже готов проголосовать, куда занести голос ? :)

В общем ошибочка, цирк никуда не уезжал.
Igorten
 
Повідомлень: 2896
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман 1 ... 14, 15, 16
R2 » Сер 07 лют, 2018 14:06
150 5893
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2018 18:49
Kudrjavuy
Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бензин 1, 2
R2 » П'ят 09 лют, 2018 21:19
12 506
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лют, 2018 19:56
rjkz
Гройсман доручив Мінфіну звільнити від сплати ПДВ...
R2 » П'ят 09 лют, 2018 15:42
2 54
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 19:00
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.