Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лют, 2018 18:08
вопрволпрвлгрвпглрвклповрполвнркпловкнпролвкпнвокпнвокпнвкон
А эти 4 года чем занимались?
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: Нед 11 лют, 2018 18:33
Дежавю )) - "Президент Украины вновь пообещал стране экономические реформы. Президент Украины Янукович заявил, что экономические реформы в 2011 году не дали результатов, и поручил ускорить их проведение в году нынешнем."
Додано: Нед 11 лют, 2018 18:44
Хотел что то написать, нл не буду. Результаты реформ мы и так видим каждый день.
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:35
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:49
Я аж прослезился, отец родной, спаситель. Вот есть же умные люди. Я уже готов проголосовать, куда занести голос ?
В общем ошибочка, цирк никуда не уезжал.
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