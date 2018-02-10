Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лют, 2018 18:08
вопрволпрвлгрвпглрвклповрполвнркпловкнпролвкпнвокпнвокпнвкон
А эти 4 года чем занимались?
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: Нед 11 лют, 2018 18:33
Дежавю )) - "Президент Украины вновь пообещал стране экономические реформы. Президент Украины Янукович заявил, что экономические реформы в 2011 году не дали результатов, и поручил ускорить их проведение в году нынешнем."
Додано: Нед 11 лют, 2018 18:44
Хотел что то написать, нл не буду. Результаты реформ мы и так видим каждый день.
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:35
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:49
Я аж прослезился, отец родной, спаситель. Вот есть же умные люди. Я уже готов проголосовать, куда занести голос ?
В общем ошибочка, цирк никуда не уезжал.
Додано: Нед 11 лют, 2018 22:43
Под всеми коментариями выше плюсанул.Редкое единогласие в о ценке)))
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Нед 11 лют, 2018 23:31
Не, не. Азаров был поживее всех и полезные вещи всегда толкал - то внутреннее производство, то иностранные инвестиции в реальный сектор, то государственные заказы для отстающих, то стратегические региональные проекты. Все было по делу. Не то, что эти все нынешние антинародные и самое главное про-российские деятели, целью которых является утопить во всеобщем бардаке позор от потери Крыма без боя.
Лени Брежнева - самого лучшего управленца всех времен и народов нам не дождаться. Ведь именно этот человек является примером того - как надо в стране давать жить и себе, и людям. Психология украинских олигархов, дорвавшихся к власти, сильно отличается от психологии этого народного любимца. Жизнь то одна и слишком большие потери украинский народ понес в результате внешней военной операции под названием кровавый майдан. На что мы потратили свои последних четыре года жизни? На тупую и безнаказанную брехню от власти?
Что касается Гройсмана, то не тянет он на человека со стратегическим государственным мышлением. А учить и тянуть его на себе народ не может себе позволить. Простачок базарный с приобретенными понтами без всяких достижений должен уйти, иначе мы никогда не поднимемся на верх в перечне стран с высоким уровнем жизни. Вместо него должен стать кто-то из выпускников украинского ВУЗа со специальностью государственное управление. Будет всем лучше - а главное все почувствуют, что премьер министр - профессионал и не допускает грубых ошибок.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 12 лют, 2018 07:39
С каких пор в украинском вузе могут научить госуправлению и, главное, где этот вуз находится?
В советские времена в Москве было пару таких заведений - назывались Московский институт управления и Академия народного хозяйства ( в армии ,МВД и КГБ были другие институты).Но и они не сильно помогли.
Может, просто взять опыт Польши и поставить не хватающих звезд с неба молодых дарований, а обладающих другим несравненным качеством - не брать взятки. Я имею ввиду покойного и нынешнего братьев Качинских.
back in USSR
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