Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України

Додано: Нед 11 лют, 2018 23:31

Деньги написав: на мой взгляд, Сеня был поживее, а сейчас - Лёня Брежнев на мой взгляд, Сеня был поживее, а сейчас - Лёня Брежнев

Не, не. Азаров был поживее всех и полезные вещи всегда толкал - то внутреннее производство, то иностранные инвестиции в реальный сектор, то государственные заказы для отстающих, то стратегические региональные проекты. Все было по делу. Не то, что эти все нынешние антинародные и самое главное про-российские деятели, целью которых является утопить во всеобщем бардаке позор от потери КрымаЛени Брежнева - самого лучшего управленца всех времен и народов нам не дождаться. Ведь именно этот человек является примером того - как надо в стране давать жить и себе, и людям. Психология украинских олигархов, дорвавшихся к власти, сильно отличается от психологии этого народного любимца. Жизнь то одна и слишком большие потери украинский народ понес в результате внешней военной операции под названием кровавый майдан. На что мы потратили свои последних четыре года жизни? На тупую и безнаказанную брехню от власти?Что касается Гройсмана, то не тянет он на человека со стратегическим государственным мышлением. А учить и тянуть его на себе народ не может себе позволить. Простачок базарный с приобретенными понтами без всяких достижений должен уйти, иначе мы никогда не поднимемся на верх в перечне стран с высоким уровнем жизни. Вместо него должен стать кто-то из выпускников украинского ВУЗа со специальностью государственное управление. Будет всем лучше - а главное все почувствуют, что премьер министр - профессионал и не допускает грубых ошибок.