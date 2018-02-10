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Гройсман знайшов рецепт
економічного прориву для України

Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:23

Re: Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України

  buratinyo написав:Лени Брежнева - самого лучшего управленца всех времен и народов нам не дождаться.

І слава богу. В нас вже був свій найкращий Льоня Кучма, після якого навіть Юра Андропов не зміг би всіх пересаджати. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:39

А по сути: "Чемодан - вокзал и ... кто куда езжайте пока мы тут Новый Иерусалим строим".
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:40

Очень многословная программа. Стоит сократить
1. Боротьба!
2. Реформа!
3. Держпідтримка!
4. Розширення!
5. Умови!
6. Розвиток!
7. Захист!
8. Прозорість!
9. Розбудова!
10. Стимулювання
11. Підтримка!
И ВВП немного увеличить, до 15-17%. И хоть сейчас на выборы.
Гройсман, это такая винницкая модификация Азирова.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:52

Re: Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України

  ovg написав:И ВВП немного увеличить, до 15-17%. И хоть сейчас на выборы.
Гройсман, это такая винницкая модификация Азирова.

Так ви ж тільки за таких і голосуєте. За Тимошенко, за Ляшко, за Рабіновича. Попит породжує пропозицію. Пропозицію популізму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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