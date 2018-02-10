І слава богу. В нас вже був свій найкращий Льоня Кучма, після якого навіть Юра Андропов не зміг би всіх пересаджати.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 08:23
Re: Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України
І слава богу. В нас вже був свій найкращий Льоня Кучма, після якого навіть Юра Андропов не зміг би всіх пересаджати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 лют, 2018 08:39
А по сути: "Чемодан - вокзал и ... кто куда езжайте пока мы тут Новый Иерусалим строим".
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:40
Очень многословная программа. Стоит сократить
1. Боротьба!
2. Реформа!
3. Держпідтримка!
4. Розширення!
5. Умови!
6. Розвиток!
7. Захист!
8. Прозорість!
9. Розбудова!
10. Стимулювання
11. Підтримка!
И ВВП немного увеличить, до 15-17%. И хоть сейчас на выборы.
Гройсман, это такая винницкая модификация Азирова.
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:52
Re: Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України
Так ви ж тільки за таких і голосуєте. За Тимошенко, за Ляшко, за Рабіновича. Попит породжує пропозицію. Пропозицію популізму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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