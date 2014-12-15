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Электрический реактор на основе
цепной реакции для замены яд

Электрический реактор на основе цепной реакции для замены яд
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 13:37

Электрический реактор на основе цепной реакции для замены яд

Электрический реактор на основе цепной реакции для замены ядерных реакторов и паровых котлов.
Прошу вас ознакомиться с презентацией нашего проекта «Электрический реактор на основе цепной реакции на замену ядерных реакторов и паровых котлов» (https://www.linkedin.com/pulse/new-tech ... ip9w%3D%3D).
Сообщите адрес электронной почты, чтобы отправить файлы.
Нам очень интересно ваше мнение об этом проекте. Возможно, вы захотите принять участие в ее реализации и рассказать мне, как это можно сделать в вашем регионе или стране.
Мы обязательно рассмотрим ваши предложения и условия для реализации проекта.
Мы надеемся на плодотворное сотрудничество.
Присылайте свои предложения:
valeriy.andrus@gmail.com
neutronscience.com.ua
С уважением, В. Андрус
bda1962bda1962
 
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