З України можна поїхати поїздом за 14 маршрутами в країни Європи.
Дивися повний текст "Укрзалізницею" в Європу: куди і за скільки можна поїхати поїздом.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 18:41
"Укрзалізницею" в Європу: куди і за скільки можна...
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Дивися повний текст "Укрзалізницею" в Європу: куди і за скільки можна поїхати поїздом.
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:42
Редактор, туди Вас так, відмінкова форма іменника "Здолбунів" - Здолбунова
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