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"Укрзалізницею" в
Європу: куди і за скільки можна...

"Укрзалізницею" в Європу: куди і за скільки можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:41

"Укрзалізницею" в Європу: куди і за скільки можна...

Пропонуємо до обговорення:
З України можна поїхати поїздом за 14 маршрутами в країни Європи.

Дивися повний текст "Укрзалізницею" в Європу: куди і за скільки можна поїхати поїздом.
R2
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В Прагу самолёт дешевле.
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Редактор, туди Вас так, відмінкова форма іменника "Здолбунів" - Здолбунова
max_us_ua
 
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Ценам УЗ скоро МАУ завидовать начнет)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:07

в Перемешиль ціна звичайно приємна, а от по іншим напрямкам - на літаку дешевше))) наприклад візеір в Будапешт від 900 грн...
booritos1981
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