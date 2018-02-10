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Голландці побудують першу
в світі морську сонячну...

Голландці побудують першу в світі морську сонячну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:48

Голландці побудують першу в світі морську сонячну...

Пропонуємо до обговорення:
Консорціум голландських компаній реалізує пілотний проект сонячної електростанції, що дрейфує в Північному морі

Дивися повний текст Голландці побудують першу в світі морську сонячну електростанцію.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:48

Потім навчать цю ж електростанцію добувати електрику з хвиль. І буде повний молодець
w1961
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