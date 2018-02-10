Консорціум голландських компаній реалізує пілотний проект сонячної електростанції, що дрейфує в Північному морі
Дивися повний текст Голландці побудують першу в світі морську сонячну електростанцію.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 18:48
Голландці побудують першу в світі морську сонячну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голландці побудують першу в світі морську сонячну електростанцію.
Додано: Нед 11 лют, 2018 18:48
Потім навчать цю ж електростанцію добувати електрику з хвиль. І буде повний молодець
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