ООН попросила більше 1 млрд доларів для допомоги голодуючим.
Дивися повний текст Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 18:56
Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН.
Додано: Нед 11 лют, 2018 18:56
а ведь хватает продовольствия даже с некоторым избытком- проблема в распределении и чудовищном неравенстве, где одни с жиру бесятся и разбазаривают ресурсы тоннами, а другие умирают от голода и болезней
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:20
Вспомнился советский анекдот начала 20-х. Крестьяне пишут письмо Ленину: товарищ Ленин, мы знаем, что негры в Африке не доедают, так пусть они то, что не доели, нам присылают
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:23
antonivs3
Ну вообще да. К слову, Фидель Кастро как-то говорил что на фоне миллионов голодающих производство биотоплива - это плохо, так как продукты питания станут еще менее доступны для самых бедных. Но с другой стороны - мало кто в обеспеченных продовольствием и всем остальным странах захочет работать только ради того, чтобы африканцы наедались. А сами они, как показывает мировая история, не могут - у них хорошо получается только торговать друг другом и убивать друг друга (это не стеб, так ведь и есть).
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:29
max_us_ua да уже выяснили вроде, что им нужны не столько гум.помощь (хотя и она тоже, в моменты именно голода итд), а деньги, а уж люди сами разберутся, на что их потратить, у бедных обычно есть все навыки, чтобы предельно рационально использовать скудные средства.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:31
Re: Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН
У бедных есть все навыки, чтобы оставаться бедными, несмотря на помощь деньгами или продуктами.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:34
Faceless
Если говорить об Африке или Гаити, то да. Но мысль antonivs3 (о том, что они эффективно те копейки распределяют) имеет смысл, если, например, об Украине говорить. Поинтересуйтесь рационом самых бедных в середине 90-х (когда сотни тысяч людей годами не получали вообще ничего). Правда, наши почему-то на земле крутились (большинство), а африканцы те же этого не делают
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:36
Re: Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН
Я говорю о тех миллионах, что упоминаются в самой новости - а там уж поверьте речь явно не об Украине.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:48
Faceless
Согласен. Но почему в статье упоминают Украину в такой компании (Гаити, Бангладеш) - пока не понял
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:57
раз так- предложите свой вариант решения их проблем, раз по-вашему они априори не могут решать их сами.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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