Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН

Додано: Нед 11 лют, 2018 18:56

а ведь хватает продовольствия даже с некоторым избытком- проблема в распределении и чудовищном неравенстве, где одни с жиру бесятся и разбазаривают ресурсы тоннами, а другие умирают от голода и болезней

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!