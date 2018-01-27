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Зараз у світі недоїдає
815 мільйонів осіб, — ООН

Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:56

Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН

Пропонуємо до обговорення:
ООН попросила більше 1 млрд доларів для допомоги голодуючим.

Дивися повний текст Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:56

а ведь хватает продовольствия даже с некоторым избытком- проблема в распределении и чудовищном неравенстве, где одни с жиру бесятся и разбазаривают ресурсы тоннами, а другие умирают от голода и болезней
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:20

Вспомнился советский анекдот начала 20-х. Крестьяне пишут письмо Ленину: товарищ Ленин, мы знаем, что негры в Африке не доедают, так пусть они то, что не доели, нам присылают
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:23

antonivs3

Ну вообще да. К слову, Фидель Кастро как-то говорил что на фоне миллионов голодающих производство биотоплива - это плохо, так как продукты питания станут еще менее доступны для самых бедных. Но с другой стороны - мало кто в обеспеченных продовольствием и всем остальным странах захочет работать только ради того, чтобы африканцы наедались. А сами они, как показывает мировая история, не могут - у них хорошо получается только торговать друг другом и убивать друг друга (это не стеб, так ведь и есть).
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:29

max_us_ua да уже выяснили вроде, что им нужны не столько гум.помощь (хотя и она тоже, в моменты именно голода итд), а деньги, а уж люди сами разберутся, на что их потратить, у бедных обычно есть все навыки, чтобы предельно рационально использовать скудные средства.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:31

Re: Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН

antonivs3 написав:max_us_ua да уже выяснили вроде, что им нужны не столько гум.помощь (хотя и она тоже, в моменты именно голода итд), а деньги, а уж люди сами разберутся, на что их потратить, у бедных обычно есть все навыки, чтобы предельно рационально использовать скудные средства.
У бедных есть все навыки, чтобы оставаться бедными, несмотря на помощь деньгами или продуктами.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:34

Faceless

Если говорить об Африке или Гаити, то да. Но мысль antonivs3 (о том, что они эффективно те копейки распределяют) имеет смысл, если, например, об Украине говорить. Поинтересуйтесь рационом самых бедных в середине 90-х (когда сотни тысяч людей годами не получали вообще ничего). Правда, наши почему-то на земле крутились (большинство), а африканцы те же этого не делают
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:36

Re: Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН

max_us_ua написав:Faceless

Если говорить об Африке или Гаити, то да. Но мысль antonivs3 (о том, что они эффективно те копейки распределяют) имеет смысл, если, например, об Украине говорить. Поинтересуйтесь рационом самых бедных в середине 90-х (когда сотни тысяч людей годами не получали вообще ничего). Правда, наши почему-то на земле крутились (большинство), а африканцы те же этого не делают


Я говорю о тех миллионах, что упоминаются в самой новости - а там уж поверьте речь явно не об Украине.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:48

Faceless

Согласен. Но почему в статье упоминают Украину в такой компании (Гаити, Бангладеш) - пока не понял
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:57

  Faceless написав:У бедных есть все навыки, чтобы оставаться бедными, несмотря на помощь деньгами или продуктами.

раз так- предложите свой вариант решения их проблем, раз по-вашему они априори не могут решать их сами.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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