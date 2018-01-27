Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН

провести параллели можно, например с Гаити- ведь там продолжали и продолжали пилить, пока окончательно не превратили свою половину в полупустыню. так и в Украине вовсю пилят, как леса так и прочие остатки.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 20:04
провести параллели можно, например с Гаити- ведь там продолжали и продолжали пилить, пока окончательно не превратили свою половину в полупустыню. так и в Украине вовсю пилят, как леса так и прочие остатки.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 11 лют, 2018 20:18
ну в сфере торговать и убивать белые дадут большую фору.
не только ради того. политическая воля нужна + массовое осознание того, что львиная доля достижений невозможна без массовой эксплоатации как людей, так и ресурсов, как в прошлом, так и в настоящем.
я думаю, политическая воля займется в скором времени, начиная с постепенного внедрения базового дохода.
отменой наличных и связаных с ними возможностей для укрывательства доходов от органов контроля и перераспределения.
задача-максимум для меня пока видится в снижении тяги к обогащению, которая в разнузданой форме происходит из конкурентного потребления напоказ, а оно, в свою очередь так раздуто по причине случаев резкого обогащения отдельных как везунчиков (в цивилизованных странах), так и преступников-коррупционеров (в странах неразвитых и малоконтролируемых).
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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