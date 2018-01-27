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Зараз у світі недоїдає
815 мільйонів осіб, — ООН

Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:04

  max_us_ua написав:Faceless

Согласен. Но почему в статье упоминают Украину в такой компании (Гаити, Бангладеш) - пока не понял
провести параллели можно, например с Гаити- ведь там продолжали и продолжали пилить, пока окончательно не превратили свою половину в полупустыню. так и в Украине вовсю пилят, как леса так и прочие остатки.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:18

  max_us_ua написав:antonivs3
с другой стороны - мало кто в обеспеченных продовольствием и всем остальным странах захочет работать только ради того, чтобы африканцы наедались. А сами они, как показывает мировая история, не могут - у них хорошо получается только торговать друг другом и убивать друг друга (это не стеб, так ведь и есть).

ну в сфере торговать и убивать белые дадут большую фору.
не только ради того. политическая воля нужна + массовое осознание того, что львиная доля достижений невозможна без массовой эксплоатации как людей, так и ресурсов, как в прошлом, так и в настоящем.
я думаю, политическая воля займется в скором времени, начиная с постепенного внедрения базового дохода.
отменой наличных и связаных с ними возможностей для укрывательства доходов от органов контроля и перераспределения.
задача-максимум для меня пока видится в снижении тяги к обогащению, которая в разнузданой форме происходит из конкурентного потребления напоказ, а оно, в свою очередь так раздуто по причине случаев резкого обогащения отдельных как везунчиков (в цивилизованных странах), так и преступников-коррупционеров (в странах неразвитых и малоконтролируемых).
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлень: 946
З нами з: 07.08.17
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Подякували: 71 раз.
 
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  #<12
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