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Зараз у світі недоїдає
815 мільйонів осіб, — ООН

Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:04

  max_us_ua написав:Faceless

Согласен. Но почему в статье упоминают Украину в такой компании (Гаити, Бангладеш) - пока не понял
провести параллели можно, например с Гаити- ведь там продолжали и продолжали пилить, пока окончательно не превратили свою половину в полупустыню. так и в Украине вовсю пилят, как леса так и прочие остатки.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:18

  max_us_ua написав:antonivs3
с другой стороны - мало кто в обеспеченных продовольствием и всем остальным странах захочет работать только ради того, чтобы африканцы наедались. А сами они, как показывает мировая история, не могут - у них хорошо получается только торговать друг другом и убивать друг друга (это не стеб, так ведь и есть).

ну в сфере торговать и убивать белые дадут большую фору.
не только ради того. политическая воля нужна + массовое осознание того, что львиная доля достижений невозможна без массовой эксплоатации как людей, так и ресурсов, как в прошлом, так и в настоящем.
я думаю, политическая воля займется в скором времени, начиная с постепенного внедрения базового дохода.
отменой наличных и связаных с ними возможностей для укрывательства доходов от органов контроля и перераспределения.
задача-максимум для меня пока видится в снижении тяги к обогащению, которая в разнузданой форме происходит из конкурентного потребления напоказ, а оно, в свою очередь так раздуто по причине случаев резкого обогащения отдельных как везунчиков (в цивилизованных странах), так и преступников-коррупционеров (в странах неразвитых и малоконтролируемых).
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:11

Re: Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН

antonivs3 написав:
  Faceless написав:У бедных есть все навыки, чтобы оставаться бедными, несмотря на помощь деньгами или продуктами.

раз так- предложите свой вариант решения их проблем, раз по-вашему они априори не могут решать их сами.
Не помогать вообще. По крайней мере не подачками. Спасение утопающих - проблема самих утопающих
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 00:26

  Faceless написав:
Не помогать вообще. По крайней мере не подачками. Спасение утопающих - проблема самих утопающих

На воротах концлагеря Бухенвальд была надпись:"Каждому свое." Данная надпись и приведенная выше фраза идентичны по смыслу. Оказывается идеи бесноватого фюрера еще живы в умах нынешнего поколения и наших соотечественников.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 02:34

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) надеются, что этой суммы хватит на то, чтобы обеспечить продовольствием более 30 миллионов человек в 26 странах. Среди них — Украина, Афганистан, Бангладеш, Гаити, Южный Судан и Йемен.

А ведь не прошло и двух лет после того, как
Украина должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой, - посол США
24 февраля 2016
"Украина является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции, но она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой", - сказал Пайетт.

https://112.ua/ekonomika/ukraina-dolzhn ... 94036.html

Может потому, что
На полях аграрной сверхдержавы. Украинские фермеры рассказали "Стране" как выживают в борьбе с властями и погодой
16-06-2017
...
За последние годы изменилось все. Сначала Яценюк "оптимизировал систему налогообложения". Дескать, мы уменьшили количество налогов. Уменьшили. Но налог на землю вырос в 19,8 раз! Не на 19,8%, а в 19,8 раз! Представьте себе. После этого у нас забрали льготы по НДС.
...
По словам Ивана Быкова, последние два года политика власти направлена на то, чтобы вытащить из агропромышленного комплекса оборотные средства.

— Минус налог на землю, минус 20% НДС. А если еще и землю продавать станут, — то это еще минус 60% денег из оборота.
...
— Либо власть, либо погода, — вздыхает и фермер из Киевской области Иван Чубук. — Но с погодой мы как-то договоримся.

https://strana.ua/articles/analysis/763 ... i-nam.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 02:55

Re: Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН

Основная проблема в том, что люди в этих странах (Украина здесь по касательной, я имею в виду реально нищие и голодающие страны) бездумно размножаются как кролики, без малейшей мысли "а чем же я буду кормить своих детей". Можно вечно возить еду в бедные африканские страны, но это борьба с симптомами, а не с источником проблемы. Я бы пошутил насчет гей-пропаганды, но это несерьезно - ориентация по большей части штука врожденная.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 03:01

  yanyura написав:
— Минус налог на землю, минус 20% НДС. А если еще и землю продавать станут, — то это еще минус 60% денег из оборота.
...


я немножко вот этого момента не понял

...допустим, у человека есть 100 га земли в аренде, он вкладывает в гектар 10-12 тысяч гривен (на семена, удобрения, технологии). А купить этот же гектар будет стоить больше $1000. То есть, в три раза дороже. Вот, допустим, приходят к нему 20% арендаторов, и говорят: "мы хотим продать землю". И тогда фермер должен ее купить, иначе ему обрабатывать будет нечего. А чтобы ее купить, представьте, сколько денег нужно изъять из оборота. Значит, я меньше вложу в производство, у меня будут значительно меньшие урожаи. Плюс, много продукции уйдет на экспорт — никто же не хочет продавать свой товар за деревянные гривни. В итоге, через пару лет такого хозяйствования страна поймет что такое голод...

но ведь купить это один раз и навсегда. т.е. в следующем году уже не нужно изымать из оборота. или как?
galex
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 04:04

  qazzax написав:
  Faceless написав: Спасение утопающих - проблема самих утопающих

На воротах концлагеря Бухенвальд была надпись:"Каждому свое." Оказывается идеи бесноватого фюрера еще живы в умах нынешнего поколения и наших соотечественников.

Почему же только соотечественников- в каждом прямоходящем живет и рептилия (у верующих, если угодно- змей), разница только в том, что у одних она кукловодит, а некоторым удается за своим террариумом более или менее присматривать.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 04:25

galex мало возить только еду- ее просто съедят.
нужны школы, книги, бесплатный интернет/планшет каждому (бесполезные без электричества в каждой деревне). короче ГОЭЛРО+ЛИКБЕЗ аккурат по заветам Ильича. +на этом этапе наличные деньги для старта индивидуального предпринимательства, видимо без этого этапа обойтись пока невозможно.
размножаться перестают, когда появляется определенный уровень кругозора, а он невозможен, если человек занят только поисками пищи.
Единственный, на мой взгляд, теперешний толк от всей шумихи Маска- его вклад в скорое обеспечение спутниковым интернетом именно громадных просторов Африки.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 07:08

  antonivs3 написав:ну в сфере торговать и убивать белые дадут большую фору.

Особенно это видно по Зимбабве которая бывшая Родезия
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slavek
 
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