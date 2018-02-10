провести параллели можно, например с Гаити- ведь там продолжали и продолжали пилить, пока окончательно не превратили свою половину в полупустыню. так и в Украине вовсю пилят, как леса так и прочие остатки.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 20:04
провести параллели можно, например с Гаити- ведь там продолжали и продолжали пилить, пока окончательно не превратили свою половину в полупустыню. так и в Украине вовсю пилят, как леса так и прочие остатки.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 11 лют, 2018 20:18
ну в сфере торговать и убивать белые дадут большую фору.
не только ради того. политическая воля нужна + массовое осознание того, что львиная доля достижений невозможна без массовой эксплоатации как людей, так и ресурсов, как в прошлом, так и в настоящем.
я думаю, политическая воля займется в скором времени, начиная с постепенного внедрения базового дохода.
отменой наличных и связаных с ними возможностей для укрывательства доходов от органов контроля и перераспределения.
задача-максимум для меня пока видится в снижении тяги к обогащению, которая в разнузданой форме происходит из конкурентного потребления напоказ, а оно, в свою очередь так раздуто по причине случаев резкого обогащения отдельных как везунчиков (в цивилизованных странах), так и преступников-коррупционеров (в странах неразвитых и малоконтролируемых).
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 11 лют, 2018 23:11
Re: Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН
Не помогать вообще. По крайней мере не подачками. Спасение утопающих - проблема самих утопающих
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 12 лют, 2018 00:26
На воротах концлагеря Бухенвальд была надпись:"Каждому свое." Данная надпись и приведенная выше фраза идентичны по смыслу. Оказывается идеи бесноватого фюрера еще живы в умах нынешнего поколения и наших соотечественников.
Додано: Пон 12 лют, 2018 02:34
А ведь не прошло и двух лет после того, как
Может потому, что
Додано: Пон 12 лют, 2018 02:55
Re: Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН
Основная проблема в том, что люди в этих странах (Украина здесь по касательной, я имею в виду реально нищие и голодающие страны) бездумно размножаются как кролики, без малейшей мысли "а чем же я буду кормить своих детей". Можно вечно возить еду в бедные африканские страны, но это борьба с симптомами, а не с источником проблемы. Я бы пошутил насчет гей-пропаганды, но это несерьезно - ориентация по большей части штука врожденная.
Додано: Пон 12 лют, 2018 03:01
я немножко вот этого момента не понял
...допустим, у человека есть 100 га земли в аренде, он вкладывает в гектар 10-12 тысяч гривен (на семена, удобрения, технологии). А купить этот же гектар будет стоить больше $1000. То есть, в три раза дороже. Вот, допустим, приходят к нему 20% арендаторов, и говорят: "мы хотим продать землю". И тогда фермер должен ее купить, иначе ему обрабатывать будет нечего. А чтобы ее купить, представьте, сколько денег нужно изъять из оборота. Значит, я меньше вложу в производство, у меня будут значительно меньшие урожаи. Плюс, много продукции уйдет на экспорт — никто же не хочет продавать свой товар за деревянные гривни. В итоге, через пару лет такого хозяйствования страна поймет что такое голод...
но ведь купить это один раз и навсегда. т.е. в следующем году уже не нужно изымать из оборота. или как?
Додано: Пон 12 лют, 2018 04:04
Почему же только соотечественников- в каждом прямоходящем живет и рептилия (у верующих, если угодно- змей), разница только в том, что у одних она кукловодит, а некоторым удается за своим террариумом более или менее присматривать.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 12 лют, 2018 04:25
galex мало возить только еду- ее просто съедят.
нужны школы, книги, бесплатный интернет/планшет каждому (бесполезные без электричества в каждой деревне). короче ГОЭЛРО+ЛИКБЕЗ аккурат по заветам Ильича. +на этом этапе наличные деньги для старта индивидуального предпринимательства, видимо без этого этапа обойтись пока невозможно.
размножаться перестают, когда появляется определенный уровень кругозора, а он невозможен, если человек занят только поисками пищи.
Единственный, на мой взгляд, теперешний толк от всей шумихи Маска- его вклад в скорое обеспечение спутниковым интернетом именно громадных просторов Африки.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 12 лют, 2018 07:08
Особенно это видно по Зимбабве которая бывшая Родезия
back in USSR
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