Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН

Додано: Пон 12 лют, 2018 03:01

yanyura написав:

— Минус налог на землю, минус 20% НДС. А если еще и землю продавать станут, — то это еще минус 60% денег из оборота.

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— Минус налог на землю, минус 20% НДС. А если еще и землю продавать станут, — то это еще минус 60% денег из оборота....

я немножко вот этого момента не понял...допустим, у человека есть 100 га земли в аренде, он вкладывает в гектар 10-12 тысяч гривен (на семена, удобрения, технологии). А купить этот же гектар будет стоить больше $1000. То есть, в три раза дороже. Вот, допустим, приходят к нему 20% арендаторов, и говорят: "мы хотим продать землю". И тогда фермер должен ее купить, иначе ему обрабатывать будет нечего. А чтобы ее купить, представьте, сколько денег нужно изъять из оборота. Значит, я меньше вложу в производство, у меня будут значительно меньшие урожаи. Плюс, много продукции уйдет на экспорт — никто же не хочет продавать свой товар за деревянные гривни. В итоге, через пару лет такого хозяйствования страна поймет что такое голод...но ведь купить это один раз и навсегда. т.е. в следующем году уже не нужно изымать из оборота. или как?