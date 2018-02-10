Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН

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galex написав:Основная проблема в том, что люди в этих странах (Украина здесь по касательной, я имею в виду реально нищие и голодающие страны) бездумно размножаются как кролики, без малейшей мысли "а чем же я буду кормить своих детей".
В Украине население сокращается, но это не мешает нынешней власти вести себя так же как их африканские коллеги. Дело тут в ступени развития которая никакими заклинаниями бесполезных организаций типа ООН не лечатся
Faceless написав: Не помогать вообще. По крайней мере не подачками. Спасение утопающих - проблема самих утопающих
На воротах концлагеря Бухенвальд была надпись:"Каждому свое." Данная надпись и приведенная выше фраза идентичны по смыслу. Оказывается идеи бесноватого фюрера еще живы в умах нынешнего поколения и наших соотечественников.
Ни приведенная фраза ни упомянутая надпись сами по себе никак не не несут в себе идей фюрера, так что ваша попытка потроллить выглядить весьма убого
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В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) надеются, что этой суммы хватит на то, чтобы обеспечить продовольствием более 30 миллионов человек в 26 странах. Среди них — Украина, Афганистан, Бангладеш, Гаити, Южный Судан и Йемен.
А ведь не прошло и двух лет после того, как
Украина должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой, - посол США 24 февраля 2016 "Украина является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции, но она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой", - сказал Пайетт.
Уже давно доказано что в 90% случаев голод наступает не из-за отсутствия продуктов, а из-за недостатка денег у населения купить эти самые продукты.
Относительно Украины это выглядит так - какая разница старушке с пенсией в 1200 гривен от того сколько вырастил продовольствия и продал за границу агрохолдинг какого нибудь олигарха. Все прибыли всё равно ушли в офшоры, а старушка не может себе позволить не мяса, ни нормального качества продуктов и живет впроглодь. Или мать одиночка работающая на этот самый холдинг получающая 4500 гривен и вынужденная на эти деньги жить и кормить как-то двух детей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин