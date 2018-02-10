RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зараз у світі недоїдає
815 мільйонів осіб, — ООН

Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 07:12

Что-то мне подсказывает, что путь к голоду в Африке лежит через сотрудничество с МВФ.
Аудитор
 
Повідомлень: 84
З нами з: 06.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 07:13

  galex написав:Основная проблема в том, что люди в этих странах (Украина здесь по касательной, я имею в виду реально нищие и голодающие страны) бездумно размножаются как кролики, без малейшей мысли "а чем же я буду кормить своих детей".

В Украине население сокращается, но это не мешает нынешней власти вести себя так же как их африканские коллеги.
Дело тут в ступени развития которая никакими заклинаниями бесполезных организаций типа ООН не лечатся
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4312
З нами з: 16.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:26

  qazzax написав:
  Faceless написав:
Не помогать вообще. По крайней мере не подачками. Спасение утопающих - проблема самих утопающих

На воротах концлагеря Бухенвальд была надпись:"Каждому свое." Данная надпись и приведенная выше фраза идентичны по смыслу. Оказывается идеи бесноватого фюрера еще живы в умах нынешнего поколения и наших соотечественников.

Ни приведенная фраза ни упомянутая надпись сами по себе никак не не несут в себе идей фюрера, так что ваша попытка потроллить выглядить весьма убого
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19472
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 4357 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:54

Re: Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН

  antonivs3 написав:потратить, у бедных обычно есть все навыки, чтобы предельно рационально использовать скудные средства.

Ага, например, пропить их или спустить в однорукие бандиты :mrgreen: А если уж совсем подфартит, то купать телик, новый телефон или даже мотоцикл :mrgreen:
ssnet
1
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 10:00

  antonivs3 написав:
  Faceless написав:У бедных есть все навыки, чтобы оставаться бедными, несмотря на помощь деньгами или продуктами.

раз так- предложите свой вариант решения их проблем, раз по-вашему они априори не могут решать их сами.

Мой любимый видос на эту тему. К сожалению, он актуален не только для Африки, но и для нас
https://www.ted.com/talks/ernesto_sirol ... anguage=ru
ssnet
1
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майнінг в світі і Україні — найкращі країни за версією...
R2 » Пон 12 лют, 2018 04:00
2 59
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 08:24
Mutabor
Голландці побудують першу в світі морську сонячну...
R2 » Нед 11 лют, 2018 18:48
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2018 18:48
w1961
Випуск паперових грошей у світі продовжує зростати - експерт
R2 » Суб 10 лют, 2018 14:43
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лют, 2018 14:43
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53076)
12.02.2018 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.