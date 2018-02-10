Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН

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galex написав:Основная проблема в том, что люди в этих странах (Украина здесь по касательной, я имею в виду реально нищие и голодающие страны) бездумно размножаются как кролики, без малейшей мысли "а чем же я буду кормить своих детей".
В Украине население сокращается, но это не мешает нынешней власти вести себя так же как их африканские коллеги. Дело тут в ступени развития которая никакими заклинаниями бесполезных организаций типа ООН не лечатся
Faceless написав: Не помогать вообще. По крайней мере не подачками. Спасение утопающих - проблема самих утопающих
На воротах концлагеря Бухенвальд была надпись:"Каждому свое." Данная надпись и приведенная выше фраза идентичны по смыслу. Оказывается идеи бесноватого фюрера еще живы в умах нынешнего поколения и наших соотечественников.
Ни приведенная фраза ни упомянутая надпись сами по себе никак не не несут в себе идей фюрера, так что ваша попытка потроллить выглядить весьма убого
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