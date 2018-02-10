Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 17:26
slavek написав: Sommer написав:
А другие люди в областях не бывают, не знают как там живется, один славек знает за жизнь, да.
Ну и интересен вывод: если в Кагарлыке алкаши и нищие, значит страна похожа на Гаити. Л - логика.
Любимым гуглом пользоваться не пробовали?
https://112.ua/mnenie/ischezayushhie-uk ... 12811.html Исчезающие украинские села - реалии сегодняшнего дня
И что, если, допустим в США или "процветающей" РФ исчезают села, то США с РФ похожи на Гаити?
Sommer
Повідомлень: 1440
З нами з: 07.04.17
Подякував: 97 раз.
Подякували: 186 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 лют, 2018 19:19
Sommer написав:
И что, если, допустим в США или "процветающей" РФ исчезают села, то США с РФ похожи на Гаити?
А что вы по США можете привести кроме Детройта и городков вокруг черной металлургии?
back in USSR
slavek
Повідомлень: 4351
З нами з: 16.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 762 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:23
slavek написав: Sommer написав:
И что, если, допустим в США или "процветающей" РФ исчезают села, то США с РФ похожи на Гаити?
А что вы по США можете привести кроме Детройта и городков вокруг черной металлургии?
Уже пошли условия? А если я условия по исчезающим украинским селам буду ставить?
Ну хорошо, в США исчезли городки возле выработанных/закрывшихся шахт.
По РФ вопросы будут?
Sommer
Повідомлень: 1440
З нами з: 07.04.17
Подякував: 97 раз.
Подякували: 186 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
реклама