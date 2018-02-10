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Зараз у світі недоїдає
815 мільйонів осіб, — ООН

Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 17:26

  slavek написав:
  Sommer написав:А другие люди в областях не бывают, не знают как там живется, один славек знает за жизнь, да.
Ну и интересен вывод: если в Кагарлыке алкаши и нищие, значит страна похожа на Гаити. Л - логика.


Любимым гуглом пользоваться не пробовали?
https://112.ua/mnenie/ischezayushhie-uk ... 12811.html
Исчезающие украинские села - реалии сегодняшнего дня


И что, если, допустим в США или "процветающей" РФ исчезают села, то США с РФ похожи на Гаити?
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:19

  Sommer написав:И что, если, допустим в США или "процветающей" РФ исчезают села, то США с РФ похожи на Гаити?

А что вы по США можете привести кроме Детройта и городков вокруг черной металлургии?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:23

  slavek написав:
  Sommer написав:И что, если, допустим в США или "процветающей" РФ исчезают села, то США с РФ похожи на Гаити?

А что вы по США можете привести кроме Детройта и городков вокруг черной металлургии?


Уже пошли условия? А если я условия по исчезающим украинским селам буду ставить? :mrgreen:

Ну хорошо, в США исчезли городки возле выработанных/закрывшихся шахт.
По РФ вопросы будут?
Sommer
 
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  #<1 ... 3456
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