Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН

Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:00

slavek написав: 1) Что такое "реальная себестоимость" в СССР мало кто знал т.к. цены назначались директивно. И если что-то субсидировалось, то и зарплаты не доплачивались.

2) СССР развалился совсем по другим причинам 1) Что такое "реальная себестоимость" в СССР мало кто знал т.к. цены назначались директивно. И если что-то субсидировалось, то и зарплаты не доплачивались.2) СССР развалился совсем по другим причинам

Не получится.

Т.к. если мы возьмем импортные качественные вещи по отношению к нынешним зарплатам то никакой разницы не будет. Просто сейчас навезли и дальше везут в основном дерьмо, а раньше был качественный импорт.



Не многовато ли банков закрылось из-за 0,1-0,2%?Кредиты ведь брались и на развитие бизнеса.

Не спустят - некуда.

Ниже себестоимости продавать никто долго не будет.

Это собственно и есть базовой причиной - страна взялась за социалистические обязательства обеспечивать гражданам определенный уровень жизни, который в определенный момент не потянула из-за дополнительных негативных факторов (цены на нефть, Чернобыль).Были конечно националистические моменты разных республик, но они были всегда. Была война в Афгане, но СССР вечно совал куда-нибудь войска для "защиты геополитических интересов".качественный импорт стоил несусветных денег. а так многое сходно. поделите сегодняшнюю минималку или среднюю зп на 50 - соизмеримо с советскими. И цены соизмеримы. хлеб например 10-15 грн, те 20-30 коп. ну был 16 тогда. пресловутая "колбаса по 2.20" - сейчас считай по 110 грн, при этом есть широчайший ассортимент от 50 до 300. продукты конечно были натуральнее, однако здесь тоже свои плюсы и минусы, если не верить байкам о безусловном вреде ГМО. Плюс сейчас широчайший мировой ассортимент и отсутствие дефицита как понятия вообще. Раньше бананы вообще были несусветной диковинкой а сейчас пошел зимой купил хурму-мандарины, потому что в эту пору сезона они дешевле огурцов-помидоров.большая часть закрылась не из-за должников. дело в том, что их создание и развитие не особо контролировалось. большую часть денег в стране производят коммерческие банки, не в виде бумажек, а в виде записей о том, что у человека есть деньги, то есть по сути создавать новые деньги из воздуха. и записей этих они могут делать на сумму гораздо большую, чем у них есть, но в определенных рамках. и вот за этими рамками толком не следили.продавать будут в зависимости от динамики спроса. если совсем глухо, будут понижать цены хоть до половины той себестоимости, по которой строили.кроме того, если в Киеве себестоимость дороже чем в городе поменьше, значит ее часть взята из воздуха и она будет понижаться.