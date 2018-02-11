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Зараз у світі недоїдає
815 мільйонів осіб, — ООН

Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 17:26

  slavek написав:
  Sommer написав:А другие люди в областях не бывают, не знают как там живется, один славек знает за жизнь, да.
Ну и интересен вывод: если в Кагарлыке алкаши и нищие, значит страна похожа на Гаити. Л - логика.


Любимым гуглом пользоваться не пробовали?
https://112.ua/mnenie/ischezayushhie-uk ... 12811.html
Исчезающие украинские села - реалии сегодняшнего дня


И что, если, допустим в США или "процветающей" РФ исчезают села, то США с РФ похожи на Гаити?
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:19

  Sommer написав:И что, если, допустим в США или "процветающей" РФ исчезают села, то США с РФ похожи на Гаити?

А что вы по США можете привести кроме Детройта и городков вокруг черной металлургии?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:23

  slavek написав:
  Sommer написав:И что, если, допустим в США или "процветающей" РФ исчезают села, то США с РФ похожи на Гаити?

А что вы по США можете привести кроме Детройта и городков вокруг черной металлургии?


Уже пошли условия? А если я условия по исчезающим украинским селам буду ставить? :mrgreen:

Ну хорошо, в США исчезли городки возле выработанных/закрывшихся шахт.
По РФ вопросы будут?
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 07:23

  Sommer написав:Ну хорошо, в США исчезли городки возле выработанных/закрывшихся шахт.
По РФ вопросы будут?


У меня вопросы исключительно по США, а не СНГ где в том же якобы благополучном Казахстане также исчезли города и поселки вокруг добывающей промышленности составляющей основу экономики Казахстана
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:53

  slavek написав:Не трогайте вы СССР,проиграете.
Там коммуналка за 3-хкомнатную была 15 рублей в месяц, 1 квт-час стоил 2 коп, на воде,газе и пр. никаких счетчиков кроме частного сектора в помине не было.Бензин 93 стоил 9 копеек в 70-х и 20 копеек в начале 80-х за литр.


эти цены ниже реальной себестоимости. остальное по сути субсидировалось государством. и в итоге досубсидировалось до банкротства и развала.
та же история что и с Азировым, которому "удавалось держать доллар по курсу 8".

Кроме того, возьмите сегодняшние доходы и цены, поделив на 50 - картинка получится несколько схожей. где-то больше-меньше раза в 1,5-2 но не до кратной разницы. Причем если по "мелочам" будет ближе в пользу СССР, то вещи, которые стоили тогда от 50 рублей и выше, сейчас зачастую гораздо дешевле по отношению к теперешней зарплате, причем не только то, что является плодами технического прогресса, а и банальные гитара, велосипед, телевизор. я уже об автомобилях не говорю.


Ну и что?
А сколько в Украине должников за те же авто или по ипотеке? Сколько нищих пенсионеров с пенсией 1.5-2 тыс.грн на которые жить нельзя даже если вовсе не платить за коммуналку


валютных должников было около 0,1-0,2% от населения.
причем по ним было какое-то решение по отсрочкам.
я бы конечно отделял тех, кто "пошиковал" от тех, брал реально необходимый эконом-вариант, и по машине и по жилью.
тех, кто брал валютный кредит после скачка с 5 до 8, вообще стоило бы выставлять в отдельной кунсткамере.

пенсионеры и рост их удельного кол-ва - отдельная тема, актуальная для всего развитого мира. это раньше одного пенсионера кормило от 5 до 3 человек в разные этапы СССР. в 1959 году в СССР было 13,8 млн пенсионеров - чуть больше чем сейчас в Украине при населении в 3 раза больше. И кормило их почти 70 тыс работающих.
в "неразвитом" мире эта проблема не так актуальна потому что большинство тупо не доживает, плюс кроличья рождаемость дает приток молодых рабочих рук.



В Киеве проблема не участков, а платежеспособного спроса - очевидный переизбыток жилья который скоро приведет к остановке рынка если не произойдет чудо и на рынок не хлынут свежие деньги от продажи земли,воздуха или сокровищ гетьмана Полуботка


спустят еще свои чрезмерно раздутые цены, тогда и спрос оживится. пока не торопятся, значит кол-во спроса устраивает.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:25

  galex написав:эти цены ниже реальной себестоимости. остальное по сути субсидировалось государством. и в итоге досубсидировалось до банкротства и развала.
та же история что и с Азировым, которому "удавалось держать доллар по курсу 8".

1) Что такое "реальная себестоимость" в СССР мало кто знал т.к. цены назначались директивно. И если что-то субсидировалось, то и зарплаты не доплачивались.
2) СССР развалился совсем по другим причинам

  galex написав:Кроме того, возьмите сегодняшние доходы и цены, поделив на 50 - картинка получится несколько схожей. где-то больше-меньше раза в 1,5-2 но не до кратной разницы. Причем если по "мелочам" будет ближе в пользу СССР, то вещи, которые стоили тогда от 50 рублей и выше, сейчас зачастую гораздо дешевле по отношению к теперешней зарплате, причем не только то, что является плодами технического прогресса, а и банальные гитара, велосипед, телевизор. я уже об автомобилях не говорю.

Не получится.
Т.к. если мы возьмем импортные качественные вещи по отношению к нынешним зарплатам то никакой разницы не будет. Просто сейчас навезли и дальше везут в основном дерьмо, а раньше был качественный импорт.


валютных должников было около 0,1-0,2% от населения.
причем по ним было какое-то решение по отсрочкам.
я бы конечно отделял тех, кто "пошиковал" от тех, брал реально необходимый эконом-вариант, и по машине и по жилью.
тех, кто брал валютный кредит после скачка с 5 до 8, вообще стоило бы выставлять в отдельной кунсткамере.


Не многовато ли банков закрылось из-за 0,1-0,2%?Кредиты ведь брались и на развитие бизнеса.

пенсионеры и рост их удельного кол-ва - отдельная тема, актуальная для всего развитого мира.

И где это в в "развитом" мире пенсионеры живут на 70 баксов в месяц?


В Киеве проблема не участков, а платежеспособного спроса - очевидный переизбыток жилья который скоро приведет к остановке рынка если не произойдет чудо и на рынок не хлынут свежие деньги от продажи земли,воздуха или сокровищ гетьмана Полуботка


пустят еще свои чрезмерно раздутые цены, тогда и спрос оживится. пока не торопятся, значит кол-во спроса устраивает.


Не спустят - некуда.
Ниже себестоимости продавать никто долго не будет.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:00

  slavek написав:1) Что такое "реальная себестоимость" в СССР мало кто знал т.к. цены назначались директивно. И если что-то субсидировалось, то и зарплаты не доплачивались.
2) СССР развалился совсем по другим причинам


Это собственно и есть базовой причиной - страна взялась за социалистические обязательства обеспечивать гражданам определенный уровень жизни, который в определенный момент не потянула из-за дополнительных негативных факторов (цены на нефть, Чернобыль).
Были конечно националистические моменты разных республик, но они были всегда. Была война в Афгане, но СССР вечно совал куда-нибудь войска для "защиты геополитических интересов".

Не получится.
Т.к. если мы возьмем импортные качественные вещи по отношению к нынешним зарплатам то никакой разницы не будет. Просто сейчас навезли и дальше везут в основном дерьмо, а раньше был качественный импорт.

качественный импорт стоил несусветных денег. а так многое сходно. поделите сегодняшнюю минималку или среднюю зп на 50 - соизмеримо с советскими. И цены соизмеримы. хлеб например 10-15 грн, те 20-30 коп. ну был 16 тогда. пресловутая "колбаса по 2.20" - сейчас считай по 110 грн, при этом есть широчайший ассортимент от 50 до 300. продукты конечно были натуральнее, однако здесь тоже свои плюсы и минусы, если не верить байкам о безусловном вреде ГМО. Плюс сейчас широчайший мировой ассортимент и отсутствие дефицита как понятия вообще. Раньше бананы вообще были несусветной диковинкой а сейчас пошел зимой купил хурму-мандарины, потому что в эту пору сезона они дешевле огурцов-помидоров.


Не многовато ли банков закрылось из-за 0,1-0,2%?Кредиты ведь брались и на развитие бизнеса.


большая часть закрылась не из-за должников. дело в том, что их создание и развитие не особо контролировалось. большую часть денег в стране производят коммерческие банки, не в виде бумажек, а в виде записей о том, что у человека есть деньги, то есть по сути создавать новые деньги из воздуха. и записей этих они могут делать на сумму гораздо большую, чем у них есть, но в определенных рамках. и вот за этими рамками толком не следили.



Не спустят - некуда.
Ниже себестоимости продавать никто долго не будет.


продавать будут в зависимости от динамики спроса. если совсем глухо, будут понижать цены хоть до половины той себестоимости, по которой строили.
кроме того, если в Киеве себестоимость дороже чем в городе поменьше, значит ее часть взята из воздуха и она будет понижаться.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 07:39

  galex написав:Это собственно и есть базовой причиной - страна взялась за социалистические обязательства обеспечивать гражданам определенный уровень жизни, который в определенный момент не потянула из-за дополнительных негативных факторов (цены на нефть, Чернобыль).
Были конечно националистические моменты разных республик, но они были всегда. Была война в Афгане, но СССР вечно совал куда-нибудь войска для "защиты геополитических интересов".

Это сейчас вываливают эти факторы как определяющие в развале СССР приписывая лавры Рейгану,полякам, Афганистану,Чернобылю. А причина очень проста - надоело части продвинутой партноменклатуры и КГБ прятаться за плотными шторами пожирая дефициты. захотелось жрать перед телекамерами и не съезжать с госдач, госквартир и госмашин, а владеть ими и дальше и передать дальше своим чадам по наследству.
И если бы не это , то и кооперативное движение начавшее раскачивать финансовую систему, и деятельность Саюдисов, Рухов и пр. прибили бы на корню как муху. Как в декабре 1986г прижали казахов после снятия Кунаева за 2 дня пересадив всех участников и поменяв 10 ректоров-казахов на неказахов в вузах Алма-Аты.

качественный импорт стоил несусветных денег. а так многое сходно.

Тем не менее именно он стоил в СССР те деньги которые вы тут привели и именно за ним гонялись.

поделите сегодняшнюю минималку или среднюю зп на 50 - соизмеримо с советскими. И цены соизмеримы. хлеб например 10-15 грн, те 20-30 коп. ну был 16 тогда. пресловутая "колбаса по 2.20" - сейчас считай по 110 грн,


Ага, и сколько тогда была пенсия? 20 рублей? А зарплата? 64 рубля?
Таких пенсий не было с 60-х годов даже у тех у кого не было и 5 лет стажу.
За 60 рублей работали уборщицами, но в 3-х местах получая 180р. Инженер начинающий зарабатывал 120 рублей. Рабочим меньше чем за 10 рублей в день никто не соглашался работать

при этом есть широчайший ассортимент от 50 до 300. продукты конечно были натуральнее, однако здесь тоже свои плюсы и минусы, если не верить байкам о безусловном вреде ГМО. Плюс сейчас широчайший мировой ассортимент и отсутствие дефицита как понятия вообще.

Нормальные зарубежные продукты стоят также дорого как и вещи, их нечего сравнивать. Местное украинское гов..о производится по ТУ , а не ГОСТам как в клятом СССР и рядом не стоит с тем что было раньше


Раньше бананы вообще были несусветной диковинкой а сейчас пошел зимой купил хурму-мандарины, потому что в эту пору сезона они дешевле огурцов-помидоров.


Да, только бананы были маленькие, в основном кубинские, а не нынешние кормовые, сорванные в зеленом виде чтобы дозреть при довозке.


большая часть закрылась не из-за должников. дело в том, что их создание и развитие не особо контролировалось. большую часть денег в стране производят коммерческие банки, не в виде бумажек, а в виде записей о том, что у человека есть деньги, то есть по сути создавать новые деньги из воздуха. и записей этих они могут делать на сумму гораздо большую, чем у них есть, но в определенных рамках. и вот за этими рамками толком не следили.


И какая разница в каком виде сделаны долги? И физик это или юрик?

продавать будут в зависимости от динамики спроса. если совсем глухо, будут понижать цены хоть до половины той себестоимости, по которой строили.
кроме того, если в Киеве себестоимость дороже чем в городе поменьше, значит ее часть взята из воздуха и она будет понижаться.


Не будут.
Разве что при конфискации.В себестоимости в Киеве больше только цена земли и взяток на получение разрешений, в остальном никакой разницы.
Что будет дальше увидим в ближайшие 1-2 года.
back in USSR
slavek
 
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