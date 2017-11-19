При песимістичному сценарії до 2030 року без роботи залишиться 800 млн осіб по всьому світу.
Дивися повний текст Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки постраждають більше. Аналітики пояснюють чому.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 18:59
Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки...
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Дивися повний текст Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки постраждають більше. Аналітики пояснюють чому.
Додано: Нед 11 лют, 2018 18:59
о каком размере базового дохода может идти речь в странах наподобие Украины?
Боже, Царя Шеколадного храни!
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Додано: Нед 11 лют, 2018 19:40
antonivs3
Ни о каком, естественно. Максимум о полкило хлеба в сутки и/или тарелке вонючей похлебки, при том, что зимой у тысяч людей может возникнуть реальная перспектива замерзнуть. Другое дело, что нашей страны коснутся вот те тренды очень нескоро - с большим отставанием от других стран. И потом - они в перспективе коснутся тех отраслей, в которых на Украине нет массы высокооплачиваемой рабсилы, потому у нас люди по-прежнему будут работать за копейки в колл-центрах сотовых операторов и на частично автоматизированных линиях, разливающих водку и подсолнечное масло (что у нас еще производится!)
Додано: Нед 11 лют, 2018 20:36
Re: Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки
Прогресс, который шагает семимильными шагами, просто не обращает внимания на страны, подобные Украине. Прогрессу просто пофигу, он перемалывает и выплевывает тех, кто не успел... Как страны африки не успели и стали сырьевым придатком, так и Украина им может вполне себе стать. Дешовые ресурсы, дешовая рабсила. Ничего больше нет. Ни о какой инженерной мысле, высокой добавочной стоимости и речи нет. Есть толко купи-продайки, которые ввозят по мутным схемам товар, либо те, кто отжал заводы за копейки и до сих пор работает на советской инфраструктуре, выжимая из нее последнее, при этом миллионы в офшоры, а ЗП по месту - на пожить, чтоб не сдохли.
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