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Перші хвилі автоматизації
торкнуться жінок, але чоловіки...

Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:59

Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки...

Пропонуємо до обговорення:
При песимістичному сценарії до 2030 року без роботи залишиться 800 млн осіб по всьому світу.

Дивися повний текст Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки постраждають більше. Аналітики пояснюють чому.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:59

о каком размере базового дохода может идти речь в странах наподобие Украины?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:40

antonivs3

Ни о каком, естественно. Максимум о полкило хлеба в сутки и/или тарелке вонючей похлебки, при том, что зимой у тысяч людей может возникнуть реальная перспектива замерзнуть. Другое дело, что нашей страны коснутся вот те тренды очень нескоро - с большим отставанием от других стран. И потом - они в перспективе коснутся тех отраслей, в которых на Украине нет массы высокооплачиваемой рабсилы, потому у нас люди по-прежнему будут работать за копейки в колл-центрах сотовых операторов и на частично автоматизированных линиях, разливающих водку и подсолнечное масло (что у нас еще производится!)
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:36

Re: Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки

Прогресс, который шагает семимильными шагами, просто не обращает внимания на страны, подобные Украине. Прогрессу просто пофигу, он перемалывает и выплевывает тех, кто не успел... Как страны африки не успели и стали сырьевым придатком, так и Украина им может вполне себе стать. Дешовые ресурсы, дешовая рабсила. Ничего больше нет. Ни о какой инженерной мысле, высокой добавочной стоимости и речи нет. Есть толко купи-продайки, которые ввозят по мутным схемам товар, либо те, кто отжал заводы за копейки и до сих пор работает на советской инфраструктуре, выжимая из нее последнее, при этом миллионы в офшоры, а ЗП по месту - на пожить, чтоб не сдохли.
trix_kr
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