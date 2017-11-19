Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки...

Додано: Пон 12 лют, 2018 08:55

trix_kr Вот господа, ну чем вы страдаете...Прогресс, инновации..Ну не скажите, trix_kr, есть у нас люди с high clever, есть, привилегированный продвинутый социальный слой, так сказать, всевозможные программеры-виртуалы-системщики-робототехники-инсталляторы. Прочно сидят и за кордон когти не рвут. Потому что работают они зачастую на карман себе, а не во благо стране. Во благо страны работать - все равно что против ветра.. простите. Главное что правды вы не найдете, даже если кто-то там честный и затесался в среду таких вот гениев-коллаборационистов, то быстро научится денежки любить, а если и нет, и будет пыжиться искать, чего-то там инициировать, оптимизировать хотя-бы на своем собственном предприятии - шею сломает. Знаете такое - инициатива Е... инициатора? Отож. А если нос прищимят, и у тебя не IQ 200, тут уже не до соплей о инновациях. Идешь и работаешь хоть сантехником хоть разнорабочим. И продашь продвинутый смартфон чтобы детей накормить. Страна антиутопия. Наше будущее - в Киеве по майдану ездят теслы косяками, а по селам - топят хаты кизяками, ибо лес повырубили, а газ - по 1000уе за куб.