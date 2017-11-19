При песимістичному сценарії до 2030 року без роботи залишиться 800 млн осіб по всьому світу.
Дивися повний текст Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки постраждають більше. Аналітики пояснюють чому.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 18:59
Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки постраждають більше. Аналітики пояснюють чому.
Додано: Нед 11 лют, 2018 18:59
о каком размере базового дохода может идти речь в странах наподобие Украины?
Боже, Царя Шеколадного храни!
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Додано: Нед 11 лют, 2018 19:40
antonivs3
Ни о каком, естественно. Максимум о полкило хлеба в сутки и/или тарелке вонючей похлебки, при том, что зимой у тысяч людей может возникнуть реальная перспектива замерзнуть. Другое дело, что нашей страны коснутся вот те тренды очень нескоро - с большим отставанием от других стран. И потом - они в перспективе коснутся тех отраслей, в которых на Украине нет массы высокооплачиваемой рабсилы, потому у нас люди по-прежнему будут работать за копейки в колл-центрах сотовых операторов и на частично автоматизированных линиях, разливающих водку и подсолнечное масло (что у нас еще производится!)
Додано: Нед 11 лют, 2018 20:36
Re: Перші хвилі автоматизації торкнуться жінок, але чоловіки
Прогресс, который шагает семимильными шагами, просто не обращает внимания на страны, подобные Украине. Прогрессу просто пофигу, он перемалывает и выплевывает тех, кто не успел... Как страны африки не успели и стали сырьевым придатком, так и Украина им может вполне себе стать. Дешовые ресурсы, дешовая рабсила. Ничего больше нет. Ни о какой инженерной мысле, высокой добавочной стоимости и речи нет. Есть толко купи-продайки, которые ввозят по мутным схемам товар, либо те, кто отжал заводы за копейки и до сих пор работает на советской инфраструктуре, выжимая из нее последнее, при этом миллионы в офшоры, а ЗП по месту - на пожить, чтоб не сдохли.
Додано: Нед 11 лют, 2018 22:27
а я думал вы скажите: пенсионный возраст понизят, т.к. будут работать роботы :)
Додано: Пон 12 лют, 2018 08:29
Деньги Роботизированное рабочее место стоит +/- 200-300К мертвозеленых американских президентов. Теперь считайте. При средней по госстату 8К(а по факту у работяг и того меньше) - 8000*12(мес)*35(стажа)= примерно 120К зеленых(а при росте курса итого меньше). Плюсанем сюда ЕСВ,больничные, премии.... И получится +/- то самое. теперь вопрос - а зачем? Зачем выкидывать сразу 200К при неизвестных перспективах(вдруг кышнут, вдруг отожмут, Украина ж йопт). Вот и получается на выхлопе - дешевле держать за копейки рабов, чем роботизировать... О понижении пенсии вообще смех. тут все идет к тому, чтоб дОльше работали за похлебку, а в итоге выдать тока похоронные, и то не всем
Додано: Пон 12 лют, 2018 08:55
trix_kr Вот господа, ну чем вы страдаете...Прогресс, инновации..Ну не скажите, trix_kr, есть у нас люди с high clever, есть, привилегированный продвинутый социальный слой, так сказать, всевозможные программеры-виртуалы-системщики-робототехники-инсталляторы. Прочно сидят и за кордон когти не рвут. Потому что работают они зачастую на карман себе, а не во благо стране. Во благо страны работать - все равно что против ветра.. простите. Главное что правды вы не найдете, даже если кто-то там честный и затесался в среду таких вот гениев-коллаборационистов, то быстро научится денежки любить, а если и нет, и будет пыжиться искать, чего-то там инициировать, оптимизировать хотя-бы на своем собственном предприятии - шею сломает. Знаете такое - инициатива Е... инициатора? Отож. А если нос прищимят, и у тебя не IQ 200, тут уже не до соплей о инновациях. Идешь и работаешь хоть сантехником хоть разнорабочим. И продашь продвинутый смартфон чтобы детей накормить. Страна антиутопия. Наше будущее - в Киеве по майдану ездят теслы косяками, а по селам - топят хаты кизяками, ибо лес повырубили, а газ - по 1000уе за куб.
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