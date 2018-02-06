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Чому українці погано платять
за комунальні послуги

Чому українці погано платять за комунальні послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:26

Чому українці погано платять за комунальні послуги

Пропонуємо до обговорення:
У 2017-му році українці стали краще платити за компослуги, ніж в 2016-му, підрахувала Держслужба статистики.

Дивися повний текст Чому українці погано платять за комунальні послуги.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:26

В Днепре многие люди годами не платили за содержание придомовых территорий. Теперь, когда хоть немного этими территориями стали заниматься, многие в самом деле стали платить. Но по своему родному городу (Кропивницкий) - оснований платить пока не появляется... Хотя большинство платит
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:29

max_us_ua Да ладно. Вон возле спортшколы стадион переделывают(тот что физфакультета педуна). ПО Волкова\Беляева во дворах асфальт положили, крыши поделали, ливневки поделали, бордюры поставили. По Яновского и Пермской фонари ЛЕД поставили. По частному сектору тоже работы гудят. Чего стоит асфальт на онко от АТБ на Родимцева.... А ты говоришь оснований нет.
trix_kr
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