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Американський економіст: ГПУ і СБУ розглядають іноземні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:48
Пропонуємо до обговорення:
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Дивися повний текст Американський економіст: ГПУ і СБУ розглядають іноземні інвестиції як здобич
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R2
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Додано: Нед 11 лют, 2018 21:48
Умнички - всё правильно сказали.
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anton_gms
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Додано: Нед 11 лют, 2018 21:52
А вот и "рецепт" нашелся 5ти процентного роста ВВП..в одной строчке.
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Moimir
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