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Американський економіст: ГПУ
і СБУ розглядають іноземні...

Американський економіст: ГПУ і СБУ розглядають іноземні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:48

Американський економіст: ГПУ і СБУ розглядають іноземні...

Пропонуємо до обговорення:
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Дивися повний текст Американський економіст: ГПУ і СБУ розглядають іноземні інвестиції як здобич.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:48

Умнички - всё правильно сказали.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:52

А вот и "рецепт" нашелся 5ти процентного роста ВВП..в одной строчке.
Moimir
 
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