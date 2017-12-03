RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американський економіст: ГПУ
і СБУ розглядають іноземні...

Американський економіст: ГПУ і СБУ розглядають іноземні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 03:36

на ВСЕХ выборах 90% голосуют ЗА бандитов. сами виноваты
dobrotenko15
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 22.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 07:25

  драйвер написав:Мугу... Выйдите на улицу и попытайтесь поговорить с людьми,практически все считают что человек,зарабатывающий своим трудом 10т.у.е либо бандит,либо не существует.


Немного неправильная постановка вопроса.
Проще спросить можно ли заработать не нарушая законов Украины
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4312
З нами з: 16.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:02

Хотілося б побачити якісь докази слів пана Аслунда, бажано, не просто свідчення бабулєк зовнішнього спостереження.
В цю спеціальну "економічну поліцію" набиратимуть місцевих шабуніних, чи нам пришлють американських?
Runner
Аватар користувача
 
Повідомлень: 538
З нами з: 29.11.07
Подякував: 123 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:53

  slavek написав: Немного неправильная постановка вопроса. Проще спросить можно ли заработать не нарушая законов Украины

можно, но вот вы же ответили в менаре которую описал сам "драйвер" :-)
dotster
 
Повідомлень: 970
З нами з: 18.10.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shram і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Німці відродили легендарний американський позашляховик...
R2 » П'ят 15 гру, 2017 07:12
1 147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 гру, 2017 07:12
rotator
Віра Савва: яким іноземні банки бачать український...
R2 » Сер 06 гру, 2017 01:00
1 192
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 гру, 2017 01:00
max_us_ua
Американський бізнесмен розповів, чому інвестори...
R2 » Нед 03 гру, 2017 14:44
1 203
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 гру, 2017 14:44
telesystem444
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53076)
12.02.2018 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.