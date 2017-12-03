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Американський економіст: ГПУ і СБУ розглядають іноземні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лют, 2018 03:36
на ВСЕХ выборах 90% голосуют ЗА бандитов. сами виноваты
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dobrotenko15
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Додано: Пон 12 лют, 2018 07:25
драйвер написав:
Мугу... Выйдите на улицу и попытайтесь поговорить с людьми,практически все считают что человек,зарабатывающий своим трудом 10т.у.е либо бандит,либо не существует.
Немного неправильная постановка вопроса.
Проще спросить можно ли заработать не нарушая законов Украины
back in USSR
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slavek
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Додано: Пон 12 лют, 2018 09:02
Хотілося б побачити якісь докази слів пана Аслунда, бажано, не просто свідчення бабулєк зовнішнього спостереження.
В цю спеціальну "економічну поліцію" набиратимуть місцевих шабуніних, чи нам пришлють американських?
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Runner
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Додано: Пон 12 лют, 2018 09:53
slavek написав:
Немного неправильная постановка вопроса. Проще спросить можно ли заработать не нарушая законов Украины
можно, но вот вы же ответили в менаре которую описал сам "драйвер" :-)
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dotster
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