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Американський економіст: ГПУ
і СБУ розглядають іноземні...

Американський економіст: ГПУ і СБУ розглядають іноземні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:42

Захід все чудово розуміє і бачить роботу цих стервятників
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:47

  Sommer написав: А каким образом это относится к иностранным инвестициям?

А иностранцы сильно заботятся о защите прав собственности, к тому же они очень сильно переживают из-за ограничений на свободу слова, и вообще щепетильно подходят к возможности честно вести бизнес, платить налоги и т.д. (почему по вашему Икея с Ринэйром к нам не заходят?) А наши, так называемые "правоохранительные органы", в лучшем случае действуют по принципу "революционной целесообразности", игнорируя требования Закона. В худшем - сами являются пособниками, а то и инициаторами вопиющих случаев рейдерства, коррупции, беззакония в общем. Так кто в такую страну хоть цент на что-то реальное решится вложить?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:59

  Radon написав:
  Sommer написав: А каким образом это относится к иностранным инвестициям?

А иностранцы сильно заботятся о защите прав собственности, к тому же они очень сильно переживают из-за ограничений на свободу слова, и вообще щепетильно подходят к возможности честно вести бизнес, платить налоги и т.д. (почему по вашему Икея с Ринэйром к нам не заходят?) А наши, так называемые "правоохранительные органы", в лучшем случае действуют по принципу "революционной целесообразности", игнорируя требования Закона. В худшем - сами являются пособниками, а то и инициаторами вопиющих случаев рейдерства, коррупции, беззакония в общем. Так кто в такую страну хоть цент на что-то реальное решится вложить?


"завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился головой об стенку — вообщем ушел от ответа"(c)
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:34

Який бізнес?В нас бізнес можуть вести тільки олігархи і люди із свити царя.Все решта бидло яке можна нещадно доїти пока не здохне.Якщо виїде більше половини працездатного населення, і правильно зроблять,бо інакше здохнуть.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:38

Это вы мне или Андерсу Аслунду?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:44

  vovaplus написав:Який бізнес?В нас бізнес можуть вести тільки олігархи і люди із свити царя.Все решта бидло яке можна нещадно доїти пока не здохне.Якщо виїде більше половини працездатного населення, і правильно зроблять,бо інакше здохнуть.


ну что за бред...

А в США бизнес может вести только Трамп и олигархи. да.
yarg
 
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