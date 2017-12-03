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Американський економіст: ГПУ і СБУ розглядають іноземні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лют, 2018 17:42
Захід все чудово розуміє і бачить роботу цих стервятників
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Додано: Пон 12 лют, 2018 19:47
Sommer написав:
А каким образом это относится к иностранным инвестициям?
А иностранцы сильно заботятся о защите прав собственности, к тому же они очень сильно переживают из-за ограничений на свободу слова, и вообще щепетильно подходят к возможности честно вести бизнес, платить налоги и т.д. (почему по вашему Икея с Ринэйром к нам не заходят?) А наши, так называемые "правоохранительные органы", в лучшем случае действуют по принципу "революционной целесообразности", игнорируя требования Закона. В худшем - сами являются пособниками, а то и инициаторами вопиющих случаев рейдерства, коррупции, беззакония в общем. Так кто в такую страну хоть цент на что-то реальное решится вложить?
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Radon
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Додано: Пон 12 лют, 2018 19:59
Radon написав: Sommer написав:
А каким образом это относится к иностранным инвестициям?
А иностранцы сильно заботятся о защите прав собственности, к тому же они очень сильно переживают из-за ограничений на свободу слова, и вообще щепетильно подходят к возможности честно вести бизнес, платить налоги и т.д. (почему по вашему Икея с Ринэйром к нам не заходят?) А наши, так называемые "правоохранительные органы", в лучшем случае действуют по принципу "революционной целесообразности", игнорируя требования Закона. В худшем - сами являются пособниками, а то и инициаторами вопиющих случаев рейдерства, коррупции, беззакония в общем. Так кто в такую страну хоть цент на что-то реальное решится вложить?
"завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился головой об стенку — вообщем ушел от ответа"(c)
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Sommer
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Додано: Пон 12 лют, 2018 20:34
Який бізнес?В нас бізнес можуть вести тільки олігархи і люди із свити царя.Все решта бидло яке можна нещадно доїти пока не здохне.Якщо виїде більше половини працездатного населення, і правильно зроблять,бо інакше здохнуть.
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vovaplus
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Додано: Пон 12 лют, 2018 20:38
Это вы мне или Андерсу Аслунду?
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Radon
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Додано: Пон 12 лют, 2018 21:44
vovaplus написав:
Який бізнес?В нас бізнес можуть вести тільки олігархи і люди із свити царя.Все решта бидло яке можна нещадно доїти пока не здохне.Якщо виїде більше половини працездатного населення, і правильно зроблять,бо інакше здохнуть.
ну что за бред...
А в США бизнес может вести только Трамп и олигархи. да.
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yarg
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