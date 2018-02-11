Видання Bloomberg звернуло увагу на те, які чинники стимулюють розвиток майнінгу в світі.
Дивися повний текст Майнінг в світі і Україні — найкращі країни за версією Bloomberg (інфографіка).
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Додано: Пон 12 лют, 2018 04:00
Майнінг в світі і Україні — найкращі країни за версією...
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Дивися повний текст Майнінг в світі і Україні — найкращі країни за версією Bloomberg (інфографіка).
Додано: Пон 12 лют, 2018 04:00
Незначительное использование возобновляемых источников энергии? Так ведь во многих европейских странах с этим ещё хуже при всех их дотациях и свободном рынке. И как это на Украине медленный Инет? А за китайским госфайерволом он что, быстрый? Вот так цирк.
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