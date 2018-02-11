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Майнінг в світі і Україні —
найкращі країни за версією...

Майнінг в світі і Україні — найкращі країни за версією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 04:00

Майнінг в світі і Україні — найкращі країни за версією...

Пропонуємо до обговорення:
Видання Bloomberg звернуло увагу на те, які чинники стимулюють розвиток майнінгу в світі.

Дивися повний текст Майнінг в світі і Україні — найкращі країни за версією Bloomberg (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 04:00

Незначительное использование возобновляемых источников энергии? Так ведь во многих европейских странах с этим ещё хуже при всех их дотациях и свободном рынке. И как это на Украине медленный Инет? А за китайским госфайерволом он что, быстрый? Вот так цирк.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:24

Для майнинга быстрый интернет не нужен.
Mutabor
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