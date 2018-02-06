Згідно з даними попередніх досліджень, на Місяці є вода, укладена всередині промерзлого грунту супутника, зокрема, на місячних полюсах.
Дивися повний текст Вчені запропонували нову технологію видобутку води на Місяці.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 08:06
Вчені запропонували нову технологію видобутку води на Місяці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені запропонували нову технологію видобутку води на Місяці.
Додано: Пон 12 лют, 2018 08:06
Цікаво чи задумуються при цьому представники Космічного інституту Флоріди та представники ULA як промисловий видобуток води на Місяці вплине на клімат Землі?
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