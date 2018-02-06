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Вчені запропонували нову
технологію видобутку води на Місяці

Вчені запропонували нову технологію видобутку води на Місяці
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:06

Вчені запропонували нову технологію видобутку води на Місяці

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними попередніх досліджень, на Місяці є вода, укладена всередині промерзлого грунту супутника, зокрема, на місячних полюсах.

Дивися повний текст Вчені запропонували нову технологію видобутку води на Місяці.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:06

Цікаво чи задумуються при цьому представники Космічного інституту Флоріди та представники ULA як промисловий видобуток води на Місяці вплине на клімат Землі?
Aleksandr engineer
 
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