Він оснащений електродвигуном потужністю від 29 кВт і може проїхати 155 км на одному заряді батареї.
Дивися повний текст У Китаї GM випустив електромобіль вартістю $5,6 тисяч.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 08:19
У Китаї GM випустив електромобіль вартістю $5,6 тисяч
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Дивися повний текст У Китаї GM випустив електромобіль вартістю $5,6 тисяч.
Додано: Пон 12 лют, 2018 08:19
свіжа ахінея від фінюа: в кітаї продають нові емобілі менш ніж за 2тис баксів від десятків місцевих шараг, це без дотацій. це чудо особливе тим що від брендів і технологічне. по ціні воно їм не конкурент, а по якості можливо
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