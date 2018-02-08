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У Китаї GM випустив електромобіль
вартістю $5,6 тисяч

У Китаї GM випустив електромобіль вартістю $5,6 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:19

У Китаї GM випустив електромобіль вартістю $5,6 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Він оснащений електродвигуном потужністю від 29 кВт і може проїхати 155 км на одному заряді батареї.

Дивися повний текст У Китаї GM випустив електромобіль вартістю $5,6 тисяч.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:19

свіжа ахінея від фінюа: в кітаї продають нові емобілі менш ніж за 2тис баксів від десятків місцевих шараг, це без дотацій. це чудо особливе тим що від брендів і технологічне. по ціні воно їм не конкурент, а по якості можливо
noyesnoyes
 
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