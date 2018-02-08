RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тютюновий ринок України
за рік скоротився на 8,2%

Тютюновий ринок України за рік скоротився на 8,2%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:43

Тютюновий ринок України за рік скоротився на 8,2%

Пропонуємо до обговорення:
Тютюнова компанія Philip Morris International Inc. (PMI) в 2017 році знизила відвантаження сигарет в Україні на 12,1% порівняно 2016 роком — до 19,356 млрд шт.

Дивися повний текст Тютюновий ринок України за рік скоротився на 8,2%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80025
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:43

Из-за тупых,необдуманных повышений,Украина больше теряет,чем получает.Основная масса курильщиков уже перешла на контрабанду из Молдовы,там сигареты хоть и хуже по качеству,в сравнении с украинским производителем,зато дешевле в два раза.Это видно по рынку,если раньше стоял один реализатор контрабандных сигарет,то теперь их 3 точки и ассортимент тоже увеличен
Shvonder
 
Повідомлень: 5
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман знайшов рецепт економічного прориву для України 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 11 лют, 2018 13:18
33 1587
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 09:52
lapay
Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування 1, 2
R2 » Суб 10 лют, 2018 17:13
16 601
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 09:23
M-A-X
Омелян розповів, як прискорити прихід Ryanair до України
R2 » Чет 08 лют, 2018 14:10
3 83
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2018 14:51
antey1969
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53075)
12.02.2018 09:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.