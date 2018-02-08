Тютюнова компанія Philip Morris International Inc. (PMI) в 2017 році знизила відвантаження сигарет в Україні на 12,1% порівняно 2016 роком — до 19,356 млрд шт.
Дивися повний текст Тютюновий ринок України за рік скоротився на 8,2%.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 08:43
Тютюновий ринок України за рік скоротився на 8,2%
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Дивися повний текст Тютюновий ринок України за рік скоротився на 8,2%.
Додано: Пон 12 лют, 2018 08:43
Из-за тупых,необдуманных повышений,Украина больше теряет,чем получает.Основная масса курильщиков уже перешла на контрабанду из Молдовы,там сигареты хоть и хуже по качеству,в сравнении с украинским производителем,зато дешевле в два раза.Это видно по рынку,если раньше стоял один реализатор контрабандных сигарет,то теперь их 3 точки и ассортимент тоже увеличен
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