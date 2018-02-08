Тютюновий ринок України за рік скоротився на 8,2%

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Faceless написав: Число курильщиков снижается само по себе, безотносительно динамики населения. А на электронные сигареты и всякие вейпы перешло немало, куда ни глянь можно увидеть, магазинов море открылось, стали очень популярны. Приведенная цифра сокращения табачного рынка почти никакого отношения к сокращению населения не имеет
Так что, может ради бедных курильщиков акциз понизить? Тема как раз не о том, сколько и что курят во Франции. Табачный рынок сокращается, сокращается в частности и потому, что курят меньше. А если кто-то готов гробить свое здоровье еще быстрее и сильнее, чем просто от курения, тем, что покупает какую-то контрабандную гадость - ну кто им доктор.
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Дело в том, что при сокращении рынка, не происходит пропорциональное сокращение потребления, где-то на ЖЖ я вообще мнение прочитал, что рост акцизов на табак лоббирует мафия - они с контрабанды прямой профит имеют. Французы забили тревогу, когда налоги стали снижаться из-за увеличения контрабанды, после этого рост налогов заморозили. И вообще, надо напоминать, что у любой медали есть другая сторона? В США "сухой закон" тоже с благими намерениями вводился, во что это вылилось - помните?
Radon написав:Дело в том, что при сокращении рынка, не происходит пропорциональное сокращение потребления, где-то на ЖЖ я вообще мнение прочитал, что рост акцизов на табак лоббирует мафия - они с контрабанды прямой профит имеют. И вообще, надо напоминать, что у любой медали есть другая сторона? В США "сухой закон" тоже с благими намерениями вводился, во что это вылилось - помните?
Поширеність щоденного куріння за останні 5 років в Україні суттєво зменшилась. Так, у 2005 році щоденно палили 62 % чоловіків (від 15 років і старше), а в 2010 вже 45 %. Кількість жінок-курців скоротилася майже вдвічі — з 17 % до 9 %.
За даними ВООЗ та МОЗ України
С сухим законом сравнивать нет смысла, ибо речь не о запрете продажи и производства, а о повышении недоступности, не более.
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Faceless А посвежее данные есть (после 10 года)? А как снижение никотиновой зависимости населения повлияло на алкогольную? (не говоря о других) Сможете просветить?
Кстати про США - они до сих пор "сухой закон" расхлебывают, и дошли до того что "легкие наркотики" легализовать начали, так-как они де-факто общеупотребимыми стали. В медицинских и гуманных целях конечно...
Многие правильно говорят о здоровье и здоровой нации, но главная причина повышения акцизов на табачку/алкоголь - это наполнить бюджет за счет дополнительных налогов или увеличением существующих. Тем, кто ратует за здоровье, скажу одно: при тех продуктах, которые 90% населения потребляет, курение - не самое большое зло. Говорю, как бывший товаровед и технолог.
Radon написав:Faceless А посвежее данные есть (после 10 года)? А как снижение никотиновой зависимости населения повлияло на алкогольную? (не говоря о других) Сможете просветить?
Кстати про США - они до сих пор "сухой закон" расхлебывают, и дошли до того что "легкие наркотики" легализовать начали, так-как они де-факто общеупотребимыми стали. В медицинских и гуманных целях конечно...
Вы считаете, что с 2010 динамика поменялась на противоположную? У меня например из знакомых, кто не курил, никто не стал курильщиком, а вот наоборот - да. И у молодежи отношение к курению все более и более негативное.
Почему вы решили, что легализация лёгких наркотиков связана именно с сухим законом? В странах, где они и ранее были легальны, сухого закона не было.
О связи с алкоголизмом и прочими зависимостями исследований не веду. Но даже из приведенных данных можно сделать вывод, что основная составляющая снижения рынка табачных изделий это как раз отказ от курения или переход на альтернативы.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Я буду только рад, если число курящих будет РЕАЛЬНО уменьшаться. Но к проблеме надо подходить комплексно! Бороться ведь нужно не только с никотиновой зависимостью... "Доказана связь между употреблением алкоголя и 7 видами рака." https://www.depo.ua/rus/life/vzhivannya-alkogolyu-napryamu-pov-yazane-z-rozvitkom-raku-vooz-20180205721289
К сожалению статистики позже 12 года по алкоголю найти не смог, но если число курильщиков может и сокращается, то число пьющих - точно нет (с 10 по 16 годы увеличивалось)! А статистике по употреблению всего остального (запрещенного) у нас никогда верить нельзя.
p.s. "про америку" - этого почти нигде не пишут, но появившись благодаря "сухому закону", мафия после его отмены, умирать не захотела, а нашла другие источники доходов - марихуану, героин, кокаин, азартные игры, нелегальную миграцию, отмывание грязных денег и т.д и т.п! И в этой борьбе американский закон не всегда выигрывает.