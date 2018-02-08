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Тютюновий ринок України
за рік скоротився на 8,2%

Тютюновий ринок України за рік скоротився на 8,2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:21

  Radon написав:
  Faceless написав: Число курильщиков снижается само по себе, безотносительно динамики населения. А на электронные сигареты и всякие вейпы перешло немало, куда ни глянь можно увидеть, магазинов море открылось, стали очень популярны. Приведенная цифра сокращения табачного рынка почти никакого отношения к сокращению населения не имеет

Вы уводите разговор от темы. А так обстоят дела с табаком там, куда мы так уверенно идем: "По оценкам таможни, 20% сигарет, выкуриваемых во Франции, не проходят через официальные торговые сети." Причем это не фейк от РашаТудей, а новость от RFI, правда от 2011 года. http://ru.rfi.fr/frantsiya/20111017-del ... tsii-tabak Так вот, с тех пор, акциз во Франции почему-то повышаться перестал... Вот свеженькая статья на похожую тему: https://www.welt.de/wirtschaft/article1 ... ucher.html (там, кстати мы тоже упоминаемся)

Так что, может ради бедных курильщиков акциз понизить?
Тема как раз не о том, сколько и что курят во Франции.
Табачный рынок сокращается, сокращается в частности и потому, что курят меньше. А если кто-то готов гробить свое здоровье еще быстрее и сильнее, чем просто от курения, тем, что покупает какую-то контрабандную гадость - ну кто им доктор.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:52

Дело в том, что при сокращении рынка, не происходит пропорциональное сокращение потребления, где-то на ЖЖ я вообще мнение прочитал, что рост акцизов на табак лоббирует мафия - они с контрабанды прямой профит имеют. Французы забили тревогу, когда налоги стали снижаться из-за увеличения контрабанды, после этого рост налогов заморозили. И вообще, надо напоминать, что у любой медали есть другая сторона? В США "сухой закон" тоже с благими намерениями вводился, во что это вылилось - помните?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:02

Re: Тютюновий ринок України за рік скоротився на 8,2%

Radon написав:Дело в том, что при сокращении рынка, не происходит пропорциональное сокращение потребления, где-то на ЖЖ я вообще мнение прочитал, что рост акцизов на табак лоббирует мафия - они с контрабанды прямой профит имеют. И вообще, надо напоминать, что у любой медали есть другая сторона? В США "сухой закон" тоже с благими намерениями вводился, во что это вылилось - помните?
Сокращение потребления таки идёт.
https://sites.google.com/site/tutunopal ... v-ukraieni

Поширеність щоденного куріння за останні 5 років в Україні суттєво зменшилась. Так, у 2005 році щоденно палили 62 % чоловіків (від 15 років і старше), а в 2010 вже 45 %. Кількість жінок-курців скоротилася майже вдвічі — з 17 % до 9 %.

За даними ВООЗ та МОЗ України


С сухим законом сравнивать нет смысла, ибо речь не о запрете продажи и производства, а о повышении недоступности, не более.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:12

Faceless А посвежее данные есть (после 10 года)? А как снижение никотиновой зависимости населения повлияло на алкогольную? (не говоря о других) Сможете просветить?

Кстати про США - они до сих пор "сухой закон" расхлебывают, и дошли до того что "легкие наркотики" легализовать начали, так-как они де-факто общеупотребимыми стали. В медицинских и гуманных целях конечно...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:21

Re: Тютюновий ринок України за рік скоротився на 8,2%

Многие правильно говорят о здоровье и здоровой нации, но главная причина повышения акцизов на табачку/алкоголь - это наполнить бюджет за счет дополнительных налогов или увеличением существующих.
Тем, кто ратует за здоровье, скажу одно: при тех продуктах, которые 90% населения потребляет, курение - не самое большое зло. Говорю, как бывший товаровед и технолог.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:23

Re: Тютюновий ринок України за рік скоротився на 8,2%

Radon написав:Faceless А посвежее данные есть (после 10 года)? А как снижение никотиновой зависимости населения повлияло на алкогольную? (не говоря о других) Сможете просветить?

Кстати про США - они до сих пор "сухой закон" расхлебывают, и дошли до того что "легкие наркотики" легализовать начали, так-как они де-факто общеупотребимыми стали. В медицинских и гуманных целях конечно...


Вы считаете, что с 2010 динамика поменялась на противоположную? У меня например из знакомых, кто не курил, никто не стал курильщиком, а вот наоборот - да. И у молодежи отношение к курению все более и более негативное.

Почему вы решили, что легализация лёгких наркотиков связана именно с сухим законом? В странах, где они и ранее были легальны, сухого закона не было.

О связи с алкоголизмом и прочими зависимостями исследований не веду. Но даже из приведенных данных можно сделать вывод, что основная составляющая снижения рынка табачных изделий это как раз отказ от курения или переход на альтернативы.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:55

Я буду только рад, если число курящих будет РЕАЛЬНО уменьшаться. Но к проблеме надо подходить комплексно! Бороться ведь нужно не только с никотиновой зависимостью...
"Доказана связь между употреблением алкоголя и 7 видами рака." https://www.depo.ua/rus/life/vzhivannya-alkogolyu-napryamu-pov-yazane-z-rozvitkom-raku-vooz-20180205721289

К сожалению статистики позже 12 года по алкоголю найти не смог, но если число курильщиков может и сокращается, то число пьющих - точно нет (с 10 по 16 годы увеличивалось)! А статистике по употреблению всего остального (запрещенного) у нас никогда верить нельзя.

p.s. "про америку" - этого почти нигде не пишут, но появившись благодаря "сухому закону", мафия после его отмены, умирать не захотела, а нашла другие источники доходов - марихуану, героин, кокаин, азартные игры, нелегальную миграцию, отмывание грязных денег и т.д и т.п! И в этой борьбе американский закон не всегда выигрывает.
Radon
 
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