Тютюновий ринок України за рік скоротився на 8,2%

Додано: Пон 12 лют, 2018 21:23

Radon написав: Faceless А посвежее данные есть (после 10 года)? А как снижение никотиновой зависимости населения повлияло на алкогольную? (не говоря о других) Сможете просветить?



Кстати про США - они до сих пор "сухой закон" расхлебывают, и дошли до того что "легкие наркотики" легализовать начали, так-как они де-факто общеупотребимыми стали. В медицинских и гуманных целях конечно...

Вы считаете, что с 2010 динамика поменялась на противоположную? У меня например из знакомых, кто не курил, никто не стал курильщиком, а вот наоборот - да. И у молодежи отношение к курению все более и более негативное.Почему вы решили, что легализация лёгких наркотиков связана именно с сухим законом? В странах, где они и ранее были легальны, сухого закона не было.О связи с алкоголизмом и прочими зависимостями исследований не веду. Но даже из приведенных данных можно сделать вывод, что основная составляющая снижения рынка табачных изделий это как раз отказ от курения или переход на альтернативы.