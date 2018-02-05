У Мінінфраструктури оцінили перспективи ринку авіації.
Дивися повний текст Авіаційний сектор потенційно може приносити 65 млрд грн.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 08:48
Авіаційний сектор потенційно може приносити 65 млрд грн
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Дивися повний текст Авіаційний сектор потенційно може приносити 65 млрд грн.
Додано: Пон 12 лют, 2018 08:48
Не удивительно что это чучело ничего не делает, столько времени уходит на пустопорожние высеры.
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:21
а дорогу на родине Бандеры он уже построил?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:50
Это около 5% от всех работающих. Цифра очень большая. Интересно, чем они будут заниматься ?
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