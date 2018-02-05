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Авіаційний сектор потенційно
може приносити 65 млрд грн

Авіаційний сектор потенційно може приносити 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:48

Авіаційний сектор потенційно може приносити 65 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
У Мінінфраструктури оцінили перспективи ринку авіації.

Дивися повний текст Авіаційний сектор потенційно може приносити 65 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:48

Не удивительно что это чучело ничего не делает, столько времени уходит на пустопорожние высеры.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:21

а дорогу на родине Бандеры он уже построил?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:50

более 800 тысяч новых рабочих мест уже к 2030 году,

Это около 5% от всех работающих. Цифра очень большая. Интересно, чем они будут заниматься ?
ssnet
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