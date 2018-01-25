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У Токіо планують побудувати
перший дерев'яний...

У Токіо планують побудувати перший дерев'яний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:35

У Токіо планують побудувати перший дерев'яний...

Пропонуємо до обговорення:
На будівництво цього хмарочоса Sumitomo Forestry витратить $5,5 млрд і 185 000 кубічних метрів деревини.

Дивися повний текст У Токіо планують побудувати перший дерев'яний 70-поверховий хмарочос.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:35

Sumitomu Forester как-то объясняют свою блаж?
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