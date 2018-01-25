На будівництво цього хмарочоса Sumitomo Forestry витратить $5,5 млрд і 185 000 кубічних метрів деревини.
Дивися повний текст У Токіо планують побудувати перший дерев'яний 70-поверховий хмарочос.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:35
У Токіо планують побудувати перший дерев'яний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Токіо планують побудувати перший дерев'яний 70-поверховий хмарочос.
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|