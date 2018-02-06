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Китай має намір захистити свої
технології від запозичення

Китай має намір захистити свої технології від запозичення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 10:35

Китай має намір захистити свої технології від запозичення

Пропонуємо до обговорення:
Китайські військові запропонували збільшити контроль за інтелектуальною власністю щодо військових і технологічних інновацій.

Дивися повний текст Китай має намір захистити свої технології від запозичення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 10:35

Ну конечно, у ускоглазиков такт всегда.
Сначала они не признают патентное право, а потом начинают пузыриться))
straponesa
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