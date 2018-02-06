Китайські військові запропонували збільшити контроль за інтелектуальною власністю щодо військових і технологічних інновацій.
Дивися повний текст Китай має намір захистити свої технології від запозичення.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 10:35
Китай має намір захистити свої технології від запозичення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай має намір захистити свої технології від запозичення.
Додано: Пон 12 лют, 2018 10:35
Ну конечно, у ускоглазиков такт всегда.
Сначала они не признают патентное право, а потом начинают пузыриться))
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