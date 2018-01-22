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Львів замислив повернути
собі завод ЛАЗ

Львів замислив повернути собі завод ЛАЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 11:05

Львів замислив повернути собі завод ЛАЗ

Пропонуємо до обговорення:
На сесію Львівської міськради 15 лютого буде винесено питання про придбання майна колишнього Львівського автобусного заводу (ЛАЗ).

Дивися повний текст Львів замислив повернути собі завод ЛАЗ.
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