На сесію Львівської міськради 15 лютого буде винесено питання про придбання майна колишнього Львівського автобусного заводу (ЛАЗ).
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Додано: Пон 12 лют, 2018 11:05
Львів замислив повернути собі завод ЛАЗ
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Дивися повний текст Львів замислив повернути собі завод ЛАЗ.
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