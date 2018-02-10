Про це свідчать дані дослідження Центру Разумкова за підсумками 2017 року.
Дивися повний текст Українці відчули погіршення економічної спроможності (дослідження).
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Додано: Пон 12 лют, 2018 12:14
Українці відчули погіршення економічної спроможності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці відчули погіршення економічної спроможності (дослідження).
Додано: Пон 12 лют, 2018 12:14
Та ні,то вони "не правильно почувствовали",покращення наблизилось ще ближче.
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