Частина цих коштів піде на компенсації проїзду в громадському транспорті і соціальний хліб.
Дивися повний текст У Кличка розповіли, скільки витратять на соціально незахищених киян у 2018 році.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 12:32
У Кличка розповіли, скільки витратять на соціально...
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Дивися повний текст У Кличка розповіли, скільки витратять на соціально незахищених киян у 2018 році.
Додано: Пон 12 лют, 2018 12:32
подайте копеечку, бедному голодному, мильонэры пузатые, мы вас за это выберем снова.
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