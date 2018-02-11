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У Кличка розповіли, скільки
витратять на соціально...

У Кличка розповіли, скільки витратять на соціально...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 12:32

У Кличка розповіли, скільки витратять на соціально...

Пропонуємо до обговорення:
Частина цих коштів піде на компенсації проїзду в громадському транспорті і соціальний хліб.

Дивися повний текст У Кличка розповіли, скільки витратять на соціально незахищених киян у 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 12:32

подайте копеечку, бедному голодному, мильонэры пузатые, мы вас за это выберем снова.
alekc_sizov
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