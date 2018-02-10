RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці в Польщі впливають
на економіку більше від...

Українці в Польщі впливають на економіку більше від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 12:36

Українці в Польщі впливають на економіку більше від...

Пропонуємо до обговорення:
Українці — колективний герой польської економіки, пояснюють автори рейтингу.

Дивися повний текст Українці в Польщі впливають на економіку більше від президента – рейтинг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80033
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 12:36

надо поднять пособие по рождению ребенка,кто то должен уехать на работу в польшу.
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo і 41 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Більше книжок, менше м'яса: як змінилася динаміка...
R2 » П'ят 09 лют, 2018 20:28
4 162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 14:44
myshapiton
Цілком легально: українці масово завозять вживані...
R2 » Суб 10 лют, 2018 22:12
9 365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 13:12
slmed1000
Українці відчули погіршення економічної спроможності...
R2 » Пон 12 лют, 2018 12:14
2 62
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 12:47
anton_gms
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4037)
12.02.2018 14:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.