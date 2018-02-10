Українці — колективний герой польської економіки, пояснюють автори рейтингу.
Дивися повний текст Українці в Польщі впливають на економіку більше від президента – рейтинг.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 12:36
Українці в Польщі впливають на економіку більше від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці в Польщі впливають на економіку більше від президента – рейтинг.
Додано: Пон 12 лют, 2018 12:36
надо поднять пособие по рождению ребенка,кто то должен уехать на работу в польшу.
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